'Hij is de beste afwerker met wie ik al gewerkt heb', zegt Ole Gunnar Solskjaer. Wie is de 18-jarige spits van Manchester United?

Met zijn twee doelpunten in de 5-2-overwinning tegen Bournemouth zoog Mason Greenwood afgelopen weekend alle aandacht naar zich toe. Het was al negen jaar geleden dat Manchester United nog eens vijf goals had gemaakt in de competitie op Old Trafford. De youngster - achttien jaar is hij nog maar - trapte er in de eerste helft één binnen met links en in de tweede helft deed hij hetzelfde met rechts.

Het waren zijn respectievelijk 16e en 17e goal dit seizoen, alle competities inbegrepen. Toen Greenwood zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen de netten prikte, in september in de Europa League tegen Astana, zei Solskjaer dat zijn beslissing terecht was om Romelu Lukaku en Alexis Sánchez te laten vertrekken.

Zo snel kon de tiener echter zijn stempel niet drukken. Hij heeft intussen wel acht competitiegoals achter zijn naam staan (1 doelpunt om de 115 minuten), maar moest zich dit seizoen vooral tevreden stellen met invalbeurten.

Veel meer kansen kreeg Greenwood in de Europa League, waar hij al vijf keer scoorde. Dat is slechts één goaltje minder dan de zes topscorers die de eerste plaats delen (onder meer ex-STVV-speler Daichi Kamada, nu bij Eintracht Frankfurt).

Met zijn acht competitiedoelpunten op 18-jarige leeftijd moet hij wel alleen maar onderdoen voor Michael Owen, Robbie Fowler en Wayne Rooney.

Foto met Solskjaer

Greenwood krijgt al heel het seizoen lof in de Engelse media: 'een killer in de box', 'een geboren afwerker', 'een constante dreiging'.

De spits speelt al van zijn zesde bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer herinnert hem zich zelfs van toen Greenwood zeven jaar was. 'Ik weet nog dat ik hem ontmoette omdat mijn achtjarige zoon op the Cliff (trainingscentrum van Man U, nvdr) trainde', zegt de coach van The Red Devils.

'Hij stak er toen al bovenuit en ik nam een foto met hem. Ik vroeg hem om die foto omdat ik wist dat hij het ging maken.'

Juan Mata is blij voor zijn jonge ploegmaat: 'Elke keer als hij speelt, dan scoort hij. Op training raakt hij de bal niet vaak, maar hij is een finisher en een killer in de box.'

Oud-middenvelder Owen Hargreaves twijfelt er niet aan dat Greenwood een topper in wording is. 'Ik weet niet wat het is met zijn goals, maar hij raakt de bal zo clean. Ik zie hem graag afwerken, want het lijkt zo gemakkelijk bij hem. Een natuurtalent.'

Michael Owen, ex-spits van Man U en Real Madrid, is iets voorzichtiger. 'Veel zal afhangen van hoe hij er mentaal mee omgaat. Zolang hij op dit pad verdergaat bij de club die al zoveel talenten gelanceerd heeft, zal alles in orde komen. Dan zal hij een topspeler zijn voor lange tijd.'

