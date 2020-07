De Italiaanse trainer, die in de belangstelling staat van PSG, spreekt in Marca onder meer over zijn toekomst.

Sinds hij eind vorig seizoen aankondigde te stoppen bij Juventus, dook de naam van Massimiliano Allegri (52) hier en daar nog wel eens op wanneer bij een topclub een coach op straat werd gezet.

Maar de Italiaanse succestrainer - één titel met Milan en vijf op een rij met Juventus - gaf er de voorkeur aan om 'de batterijen op te laden en te genieten van zijn gezin, van zijn stad Livorno en van zijn vrienden', zo zegt hij in een exclusief interviewtje aan de Spaanse sportkrant Marca.

Volgens L'Equipe trekt Leonardo, sportief directeur van PSG, hard aan de mouw van Allegri. Die blijft in de Spaanse sportkrant op de vlakte: 'Ik zoek een club waarmee ik een project kan delen en waar de ambitie is om te winnen.' Of dat nu in Italië is of in het buitenland, dat maakt hem niet veel uit.

Juventus & CR7

Allegri won vijf titels en vier bekers met Juventus en stond met het team twee keer in de Champions Leaguefinale. Denkt hij dat de club dit seizoen haar negende titel op rij gaat pakken? 'De structuur van Juve is gemaakt om te blijven winnen. Om die reden denk ik dat ze nog jaren prijzen gaan pakken', zegt de trainer in Marca.

Hij is er ook van overtuigd dat Cristiano Ronaldo nog jaren bij Juventus zal blijven en zegt dat de club met de Portugees 'zonder de minste twijfel' een kwaliteitsinjectie gekregen heeft.

Contact met Real Madrid

Allegri spreekt in Marca over het verschil tussen La Liga en de Serie A. 'In de Spaanse eerste klasse is er meer spelplezier, onafhankelijk van het resultaat', zegt hij. 'De ploeg die een goal incasseert, blijft voetballen alsof er niets aan de hand is. In Italië, daarentegen, is er meer aandacht voor details en tactiek. Het verstand krijgt er bijna altijd voorrang op het hart. In het algemeen toch.'

Daarom is het volgens Allegri ook moeilijker voetballen in de Serie A. 'Hier heeft een speler niet veel vrijheid om zich instinctief te amuseren en dat is vaak lastig.'

Allegri zegt bewondering te hebben voor de Spaanse trainers Pep Guardiola en Luis Enrique. Van Zinédine Zidane vindt hij het straf dat hij het evenwicht gevonden heeft in een team waar zoveel klasse en talent aanwezig is. 'Voor mij is de positionering van Casemiro een tactische masterclass van Zizou', voegt Allegri eraan toe.

De Italiaan geeft toe dat er twee jaar geleden contact was tussen hem en Real Madrid. 'Maar er gebeurde niets omdat ik nog een contract had bij Juve. Meer nog, ik had me moreel heel sterk verbonden aan de club en aan de mensen daar.'

