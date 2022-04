De Belg en de Kroaat, straks ook tegenstanders op het WK, zijn de mannen die met één pass of ingeving een wedstrijd kunnen beslissen. Na het duel in het Etihad Stadium leidt KDB op punten.

Buitenkantje voet. Na de terugmatch tegen Chelsea in de kwartfinale van de Champions League (2-3) was iedereen vol lof over de pass van Luka Modric die de 1-3 en de remonte van Real inluidde. Met de buitenkant van zijn rechtervoet bediende de nummer 10 op magistrale wijze Rodrygo in het strafschopgebied. Die had de bal maar binnen te tikken.Eerder had de 36-jarige Kroatische grootmeester ook in de 1/8 finale thuis tegen PSG al een wereldpartij afgeleverd. Toen hij in de tweede helft een keiharde maar correcte tackle op Lionel Messi uitvoerde, was dat het begin van de wederopstanding. Zoals hij tegen Manchester City ook met veel grinta Riyad Mahrez de bal ontfutselde, waarna Ferland Mendy de voorzet trapte die Karim Benzema in doel devieerde. Die duelkracht blijft één van de sterke punten van de pezige middenvelder, van wie geweten is dat hij maniakaal met zijn lichaam bezig is. Ook Kevin De Bruyne is geen doetje op het veld. Integendeel: geen enkele middenvelder in de Premier League heeft dit seizoen gemiddeld vaker de bal diep op de helft van de tegenstander veroverd dan de smaakmaker van City.Ook tegen Real zette City vaak op zijn teken de verdediging onder druk, in een poging de bal hoog op het veld te veroveren. KDB recupereerde zo zes keer het leer op de helft van de tegenstander; Modric slaagde daar vijf keer in.Bijna op alle vlakken moest de Kroaat in onze landgenoot zijn meerdere erkennen. Er was niet alleen de goal en de assist van De Bruyne, ook zijn bijdrage aan het offensieve spel van Manchester City was groter dan die van Modric bij Real (zie kader). Dat had deels te maken met hoe Carlo Ancelotti aan de wedstrijd begon. In het eerste halfuur moest Modric redelijk laag op het veld blijven hangen, maar na dertig minuten afzien besloot de Italiaanse trainer om zijn nummer 10 hoger te posteren met het doel hem aansluiting te laten vinden met Karim Benzema. Vanaf dan kwam Real Madrid meer in zijn spel.In de week waarin Johan Cruijff 75 geworden zou zijn, zagen we de speler schitteren die wellicht het meest de speelstijl van de legendarische Nederlander benadert. Cruijff zag de ruimte als geen ander, dat is ook KDG gegeven. Bij zijn doelpunt in de tweede minuut demonstreerde hij dat al door met een loopactie in de rug van Federico Valverde het strafschopgebied in te duiken en de perfect aangesneden voorzet van Riyad Mahrez binnen te koppen. Even later in de eerste helft zette hij bij een tegenaanval van City met een gemillimeterde pass in één tijd Phil Foden op weg naar doel, maar die duwde de bal iets te ver naar buiten om nog succesvol te kunnen besluiten.Met die acties maakt Kevin De Bruyne op zijn dertigste nog steeds het verschil. Als hij volgende week woensdag hetzelfde niveau haalt, zal Real het heel moeilijk hebben om City uit de finale te houden. Tenzij Modric weer een buitenkantje voet in petto heeft...