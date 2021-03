De 21-jarige Portugees heeft moeite om zich door te zetten in de grote matchen. Kan hij dat zondag wél?

Atlético trapt zondagnamiddag de derby af met vijf punten voorsprong op Real Madrid in het klassement. Maar het heeft nog een ander voordeel: alleen verdediger José María Giménez is geblesseerd. Voor het overige kan Diego Simeone een beroep doen op zijn volledige kern. Dat is bij Real wel een ander verhaal, met Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal en mogelijk ook Karim Benzema die aan de kant moeten blijven. De hamvraag bij Los Colchoneros is of João Félix tussen de lijnen komt van bij de aftrap. De nog altijd maar 21-jarige Portugees met het prijskaartje van 125 miljoen euro liet zich vorig weekend opmerken tijdens zijn invalbeurt op Villarreal. Hij legde de match in een beslissende plooi toen hij de 0-2 aantekende, maar tot veel vreugde leidde dat niet. Na zijn goal legde hij zijn vinger op zijn lippen, vervolgens riep hij iets in de richting van de bank en nam hij een uitdagende houding aan, alsof hij nog een eitje te pellen had met de technische staf. 'Wat hij zei, zal je aan hem moeten vragen', deed Simeone er laconiek over na de match. 'Ik houd er wel van als een speler rebelleert.'Félix kon dit seizoen de verwachtingen niet helemaal inlossen, maar heeft met 7 goals en 5 assists in La Liga wel een belangrijk aandeel in het succes van de ploeg. Op dat vlak zit hij nu al aan betere cijfers dan vorig seizoen (6 goals en 1 assist), toen hij veel kritiek kreeg.Feit is wel dat hij dit seizoen belangrijker is voor Atlético wanneer hij kan invallen dan wanneer hij in de basis start. Van de negen wedstrijden die de Portugees op de bank startte en vervolgens inviel, won rood-wit er acht. Aan de andere kant: 6 van zijn 7 competitiegoals maakte hij als basisspeler.Vermoed wordt dat Félix zondag toch aan de aftrap zal staan. Simeone wil de genadeslag toedienen en het wordt tijd dat Félix zich ook eens bewijst in een topmatch. Zijn competitiegoals en -assists tijdens dit en vorig seizoen vielen immers allemaal te noteren tegen kleinere clubs, op één doelpunt tegen FC Sevilla na. Tegen FC Barcelona en Real Madrid kon hij nog niet beslissend zijn. Komt daar zondag verandering in?