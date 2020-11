Atalanta en Inter kijken elkaar zondag om 15 uur in de ogen. Bij Atalanta verloopt het seizoen echter nog niet zoals verhoopt.

Vorig seizoen stond Atalanta met nog één speeldag te gaan op een historische tweede plaats in de rangschikking en had het na de coronabreak nog geen competitiewedstrijd verloren. Maar op de laatste speeldag won Inter verrassend met 0-2 in Bergamo en sprong zo in extremis over Atalanta heen dat daardoor, net als het jaar daarvoor, derde eindigde.

Atalanta promoveerde pas negen jaar geleden voor het laatst uit de tweede klasse en eindigde nog nooit als eerste of tweede in de Serie A. Wel maakte het vorig seizoen 98 goals, het record van alle eersteklassers en 22 doelpunten meer dan kampioen Juventus.

Klop(p) van Liverpool

De wedstrijd van drie maanden geleden tegen Inter geeft extra pigment aan het duel van komend weekend. Vandaag is Atalanta de nummer vier en Inter de nummer vijf. De ploeg uit Bergamo moet zich ook herpakken na de Europese opdoffer van dinsdag tegen het Liverpool van Jürgen Klopp. De Liverpooltrainer gaf, voorgaand aan het duel, nog een compliment mee aan zijn collega Gian Piero Gasperini: 'Zijn speelstijl doet me denken aan die van het Leeds van Bielsa: altijd aanvallend, spectaculair. Van zo'n ploeg kun je iets leren.'

Nadien was het eerder Atalanta dat iets van Liverpool kon leren. Een niveau te hoog, schatte trainer Gasperini in, al is er nog niets verloren. De tweede plaats én overwinteren in de CL blijft nog altijd mogelijk. De trainer constateerde al voor de wedstrijd van dinsdag tegen de Engelse kampioen dat zijn ploeg dit jaar meer moeite heeft om het juiste ritme te vinden. Vooral achterin oogt Atalanta kwetsbaar. Dat was het vorig jaar ook, en dat komt door de filosofie van de trainer om altijd een doelpunt meer te maken dan het er tegen krijgt.

Dat lukt. Het heeft in de Serie A met 17 goals in zes matchen na Sassuolo de op één na beste aanval, maar met dertien tegengoals ook de op vier na slechtste verdediging.

Toppers nog niet in orde

Wat Gasperini dit jaar meer wilde doen, was roteren. Tot afgelopen seizoen wisselde hij weinig, en wanneer het moest, gebeurde dat op het juiste moment en op de juiste positie. Evolutie maakt een team beter, revolutie niet, is zijn motto. Doorgaans brengt hij ook nieuwe spelers pas met mondjesmaat, wanneer ze de tactische scholing goed doorlopen hebben.

Het punt is dat de vaste waarden die de ploeg vorig seizoen aanstuurden, spelmaker Papu Gomez en de Sloveense spits Josip Ilicic, dit jaar nog niet in topvorm zijn. Ilicic trok in de eindfase van vorig seizoen met mentale en privéproblemen terug naar Slovenië en is wel terug, maar zoekt nog naar de beste versie van zichzelf. Daarnaast komt de verdediging te makkelijk onder druk, wat tegen Liverpool pijnlijk duidelijk werd.

De Colombiaanse spitsen Muriel en Zapata staan wel al scherp. De Russische recordaankoop Mirantsjoek (ex-Lokomotiv) arriveerde geblesseerd en wordt door de trainer nog niet klaar bevonden. De Nederlandse spits Lammers kon wel al een paar keer minuten pakken en ex-Genkie Roeslan Malinovsky krijgt al meer speelminuten dan vorig jaar en wisselt goeie en minder goeie momenten af als vervanger voor Gomez, maar kon nog geen basisplaats versieren.

Hoofdbrekens genoeg voor de trainer, al probeerde de voorzitter, Antonio Percassi, de tegenvallende resultaten van de laatste weken nog te relativeren door op te merken: 'Ik zei het toch al, dat ons doel net als de voorbije jaren het behoud moet zijn.'

Niemand die hem nog gelooft.

