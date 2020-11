Zaterdagavond om 21 uur maakt Spanje zich klaar voor de kraker tussen Altético Madrid en Barcelona. Geen van beide kan het zich veroorloven punten te verliezen. Atlético kan zich namelijk opwerpen als dé titelkandidaat, terwijl Barcelona moet oppassen dat ze niet in een totale crisis belanden.

Na zeven speeldagen staat Atlético op een derde plek in La Liga met drie punten achterstand op leider Real Sociedad, maar wel met twee matchen minder gespeeld. De ploeg van Diego Simeone is momenteel ook de enige Spaanse ploeg dat nog steeds ongeslagen is en lijkt zelfverzekerder te zijn dan zijn grootste titelconcurrenten Real Madrid en Barcelona. De Catalanen staan dan weer pas achtste en staan al op zes punten van de Colchoneros, met evenveel gespeelde wedstrijden.

Na zeven speeldagen staat Atlético op een derde plek in La Liga met drie punten achterstand op leider Real Sociedad, maar wel met twee matchen minder gespeeld. De ploeg van Diego Simeone is momenteel ook de enige Spaanse ploeg dat nog steeds ongeslagen is en lijkt zelfverzekerder te zijn dan zijn grootste titelconcurrenten Real Madrid en Barcelona. De Catalanen staan dan weer pas achtste en staan al op zes punten van de Colchoneros, met evenveel gespeelde wedstrijden.De Madrilenen hebben niet verwonderlijk de beste verdediging van de competitie en kunnen rekenen op Jan Oblak, die bijna onoverwinnelijk lijkt tijdens dit seizoensbegin. Dit seizoen moest de Sloveen zich nog maar twee keer omdraaien en telt al vijf clean sheets in zeven duels. Hij lijkt wel goed op weg om zijn vijfde Tropheo Zamora, als beste keeper van Spanje, van zijn carrière binnen te halen. Zo zou hij het record van Antoni Ramaletts en Victor Valdés evenaren en zich nog meer in de legendes van de club schrijven. Ook voorin maken de Colchoneros dit seizoen indruk, vooral met het duo João Félix-Luis Suárez. De Uruguayaanse ex-spits van Barcelona wist dit seizoen al vijf keer te scoren in zes wedstrijden, terwijl de jonge Portugees al aan vijf goals en twee assists zit. De Rojiblancos zijn zelfs de tweede beste aanval van La Liga (17 goals) achter Real Sociedad (20).Diego Simeone moet echter wat puzzelen voor de cruciale wedstrijd tegen Barcelona, want Luis Suárez testte positief tijdens de interlandbreak en ook Lucas Torreira moet om dezelfde reden afzeggen. Alle druk ligt dus op de schouders van de 21-jarige João Félix, die erg zelfverzekerd leek in een interview op de sociale media van de club: 'We zijn erg gemotiveerd, want we hebben al enkele mooie resultaten behaald en spelen gewoon echt goed. We kennen Barcelona ook allemaal. Het houdt van de bal en speelt veel op balbezit, dus we zullen zeker wat meer moeten lopen dan normaal, maar we zullen ook ons eigen spel kunnen spelen.'Barcelona beleeft dit seizoen zijn slechtste start in 18 jaar en een nederlaag tegen Atlético zou al bijna kunnen betekenen dat het uitgeschakeld is voor de titel. En dat na slechts 8 speeldagen. Ronald Koeman en de hele club blijft rekenen op de eeuwige Lionel Messi die zijn 800ste wedstrijd in de kleuren van Barcelona zal spelen. Een nieuwe historische kaap voor de zesvoudige winnaar van de Gouden Bal na 17 seizoenen en 667 doelpunten. De Argentijn speelt wel tegen een van zijn favoriete tegenstanders, want Messi scoorde al 32 keer in 41 confrontaties tegen Atlético. Maar de nummer 10 van Barcelona bevond zich deze week wel in een nieuwe storm. Een ex-makelaar van Antoine Griezmann bekritiseerde de Vlo in France Football: 'Hij gedraagt zich als een keizer en verwelkomde Griezmann niet. Zijn gedrag was betreurenswaardig en gaf Antoine een erg slecht gevoel. Ik hoorde Griezmann steeds zeggen dat hij geen probleem had met Messi, maar ik heb dat nooit van de andere kant gehoord. Het is een terreurregime, ook al ben je voor of tegen hem.' Messi antwoordde er erg droog op: 'Ik ben het zat om steeds het probleem te zijn van de club. Dat is gewoon belachelijk.'Ronald Koeman moet, net als Simeone, wel wat sleutelen aan zijn basiself. Ansu Fati, dé man van het seizoensbegin, moest geopereerd worden aan de linkermeniscus en zal nog vier maanden buiten strijd zijn. En ook Sergio Busquets blesseerde zich licht met de Spaanse selectie en zal er ook dit weekend niet bij zijn. Afspraak om 21 uur in het Wanda Metropolitano voor dit misschien wel al titelbeslissende duel.Leandro Thibaut