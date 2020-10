Lucien Favre verlangt meer strijdlust van Axel Witsel en co voor de 157e Kohlenpott. Bij de Königsblauen hoopt Benito Raman dat er onder Manuel Baum weer licht komt aan het einde van de tunnel.

De Revierderby zorgt altijd voor deining in het Ruhrgebied, ook al bedraagt het verschil na amper vier speeldagen tussen de huidige nummer 3 uit de Bundesliga en de nummer 17 al 8 punten. Maar beide teams zitten opgescheept met behoorlijk wat pijnpunten, die niet zomaar met één klinkende zege in de belangrijkste regionale confrontatie van Duitsland zullen worden uitgewist. De balans tot nu toe: 53 keer winst van de thuisploeg, 43 gelijke spelen, en 60 zeges voor de bezoekers uit Gelsenkirchen.Op de eerste speeldag van de groepsfase van de Champions League werd Borussia Dortmund in Rome geconfronteerd met zijn defensieve problemen, mede ingegeven door de schorsing van Duits international Emre Can, de geblesseerden Dan-Axel Zagadou en Nico Schulz, en het afhaken van de Zwitser Manuel Akanji (corona). Lukasz Piszczek raakte dan wel opgelapt na een oogletsel, toch moest de Deense ervaren middenvelder Thomas Delaney, net als in Hoffenheim, opdraven in de driemansverdediging. Maar na de 3-1-nederlaag in Lazio weerklonk vooral ongenoegen bij coach Lucien Favre. De 62-jarige Zwitser merkt dat RB Leipzig BVB in Duitsland én Europees dreigt voorbij te steken. Favre had zich mateloos zitten ergeren aan de slordige passing, zoals de nonchalante manier waarop Thomas Meunier aanleiding gaf tot de eerste goal van Ciro Immobile, de mislukte balaannames - ook van Axel Witsel - en de vermijdbare tegendoelpunten. 'We moeten stilaan beseffen dat voetbal een strijd is', waren zijn duidelijke woorden. Zonder hen bij naam te noemen, viseerde de trainer zijn paradepaardjes Jadon Sancho en aanvoerder Marco Reus. 'We moeten allemaal op de afspraak zijn', poneerde Favre tegenover Kicker. 'Als één of twee van mijn pionnen hun taken bij balbezit en balverlies niet uitvoeren, dan wordt het pas bijzonder moeilijk.'Als het een troost mag zijn voor de in de selectiekern teruggekeerde Thorgan Hazard: de laatste derby, op 16 mei, werd het 4-0 voor Borussia Dortmund. Mét een goal van de 27-jarige Rode Duivel.Ex-profvoetballer Jan-Pieter Martens denkt als teammanager van Schalke 04 - een functie die hij vervult sinds juni 2013 - dan weer liever terug aan 27 april 2019, toen op de 31e speeldag een 2-4-overwinning werd behaald in het Signal Iduna Park voor een ontzette Gelbe Wand. Ver weg lijken die tijden, want de Königsblauen zijn sinds begin dit jaar bezig aan een horrorreeks. Voorzichtig herstel werd er door Benito Raman en zijn ploeggenoten getoond bij de 1-1 tegen 1.FC Union Berlin, maar een overwinning bleef alweer uit.Op 17 januari van dit jaar boekte Schalke 04 zijn laatste zege, toen op de 18e speeldag met 2-0 werd gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Eind september greep de clubleiding in met het ontslag van David Wagner na achttien opeenvolgende duels zonder winst.Alleen bood de wissel van de wacht niet meteen soelaas. Manuel Baum (41, 2022), die werd weggehaald bij de nationale ploeg U18 en als assistent ex-verdediger Naldo - tussen 2016 en 2018 - naast zich kreeg, begon met een kansloze 4-0 bij titelkandidaat RB Leipzig. Toch maken de donkere wolken stilaan plaats voor wat nieuwe hoop. 'De derby is de belangrijkste wedstrijd van het jaar', weet Baum. Hij maakt een bijzondere vergelijking om zijn opdracht te omschrijven. 'Ik zal als een soort van houthakker moeten te werk gaan', vertelde hij aan de Frankfurter Allgemeine Zeitung. 'Wanneer je met het mes door dat hout klieft, dan zie je ook relatief snel het resultaat ervan in de praktijk.'Voor de volledigheid geven we ook nog even mee dat de schuldenberg van Schalke 04 de afgelopen maanden steeg van 198 naar 205 miljoen euro. Werk aan de winkel op alle vlakken dus.