Met Borussia Dortmund-Wolfsburg staat zondag om 15u30 een echte kraker op het programma in Duitsland. Kan Dortmund opnieuw naar de top springen of breidt Wolfsburg een vervolg aan zijn uitstekende seizoen?

Het was een bijzonder opgetogen sportief directeur Michael Zorc (58) die eerder deze week voor opluchting zorgde in Noordrijn-Westfalen. De Noorse goalgetter Erling Haaland (20) is opnieuw wedstrijdfit bij BVB. Hij kan dit weekend bij de hervatting van de Bundesliga aantreden tegen de nummer vier Wolfsburg van doelman en aanvoerder Koen Casteels. 'We gaan er van uit dat Erling opnieuw kan spelen', opperde Zorc in de Duitse pers. 'De revalidatie verliep naar wens, er vond geen terugval plaats in het proces.'

...

Het was een bijzonder opgetogen sportief directeur Michael Zorc (58) die eerder deze week voor opluchting zorgde in Noordrijn-Westfalen. De Noorse goalgetter Erling Haaland (20) is opnieuw wedstrijdfit bij BVB. Hij kan dit weekend bij de hervatting van de Bundesliga aantreden tegen de nummer vier Wolfsburg van doelman en aanvoerder Koen Casteels. 'We gaan er van uit dat Erling opnieuw kan spelen', opperde Zorc in de Duitse pers. 'De revalidatie verliep naar wens, er vond geen terugval plaats in het proces.'De zevenvoudig international liet op de afsluitende training voor het CL-duel tegen Lazio (1-1) op 2 december een spierscheur op. Een ferme domper bij Borussia Dortmund, want voor die vervelende blessure was Haaland net goed geweest voor tien doelpunten in acht Bundesligaconfrontaties. Zijn wegvallen zorgde ervoor dat de werkgever van Rode Duivels Thomas Meunier, Axel Witsel en Thorgan Hazard een serieus scoreprobleem kende en zelfs vergleed in een sportieve crisis. Amper vijf treffers in vier ontmoetingen zorgde ervoor dat de kampioen van 2012 afzakte naar de vijfde plaats en na de 1-5-blamage tegen VfB Stuttgart op 12 december een dag later afscheid werd genomen van de Zwitserse coach Lucien Favre. Die was sinds mei 2018 de sportieve eindverantwoordelijke en kon de ambitieuze club enkel een supercup schenken. Interimcoach Edin Terzic (38) begon aan zijn opdracht met een 1-2-zege bij Werder Bremen, wat werd gevolgd door een 2-1-nederlaag tegen Union Berlin en winst op bezoek bij tweedeklasser Eintracht Braunschweig (0-2) in de tweede ronde van de DFB-Pokal. Hij zal zijn topschutter goed kunnen gebruiken, want op zaterdag 9 januari staat al de moeilijke verplaatsing naar RB Leipzig gepland. Borussia Dortmund telt momenteel een achterstand van acht punten op koploper Bayern München.Afgelopen dinsdag was het trouwens precies een jaar geleden dat Dortmund de komst van Haaland aankondigde. Tijdens zijn eerste jaar in Duitse loondienst, overgekomen van RB Salzburg was het fenomeen in 32 duels goed voor 33 doelpunten. Een ongekend hoog gemiddelde. Daarmee werd hij een van de meeste gevreesde aanvallers op de Europese voetbalvelden. Door zijn aanhoudende doelpuntenproductie ontving Haaland ook de Golden Boy Award in 2020.Aan de overzijde is de Oostenrijkse coach Oliver Glasner (46) helemaal niet nerveus voor deze topper. In december verloren die Wölfe enkel nipt met 2-1 van Bayern München, waarmee een einde werd gemaakt aan een reeks van negen duels zonder nederlaag. Meteen daarna volgden er echter zeges tegen VfB Stuttgart (1-0) en in de beker tegen tweedeklasser SV Sandhausen (4-0). Dat zorgt dan ook voor een blakend zelfvertrouwen bij de trainer, die tactisch meestal terugvalt op een 4-2-3-1-veldbezetting, maar even goed uitpakt met een 4-4-2 én twee controlerende middenvelders. De Nederlandse targetman Wout Weghorst (28) behoort met negen goals in dertien partijen voor de derde opeenvolgende maal bij de vijf beste schutters in de Duitse hoogste klasse. De hulp van een specifieke mental coach zorgt er nu voor dat er in Europa het afgelopen jaar maar tien aanvallers meer scoorden dan hem.