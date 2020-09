De meest ambitieuze club op de transfermarkt tegenover de regerende kampioen, ofwel Frank Lampard tegen Jürgen Klopp. Chelsea - Liverpool mag je dit weekend niet missen.

Al op de tweede speeldag presenteert de Premier League een van de mooiste affiches van het seizoen. Het belooft een echt spektakel te worden tussen Chelsea, dat meer dan 200 miljoen euro uitgaf aan versterkingen, en Liverpool, de kampioen met zowat dezelfde kern als vorig seizoen.

Beide teams hebben er een goeie eerste speeldag opzitten. De Reds kregen tegen promovendus Leeds geen tijd om zich even warm te lopen. De troepen van Marcelo Bielsa toonden enorm veel moed en kwamen tot driemaal terug in de wedstrijd, maar moesten uiteindelijk buigen voor het talent van Mo Salah. De Egyptenaar toonde met drie doelpunten, waaronder twee penalty's, weer eens zijn pure klasse en besliste de wedstrijd op zijn eentje.De Blues uit Londen moesten dan weer naar het Brighton van Rode Duivel Leandro Trossard. Met een sterk herwerkte voorlinie met wonderkind Kai Havertz, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount en Timo Werner wist Chelsea de klus te klaren met 1-3, nadat Trossard voor de Seagulls scoorde. Maar er zijn ook heel wat spelers geblesseerd bij de troepen van Lampard. Christian Pulisic en nieuwkomers Hakim Ziyech, Ben Chilwell en Thiago Silva zijn maar enkelen die onzeker of afwezig zijn voor de partij tegen Liverpool.Je kan bij beide ploegen wel wat tactische gelijkenissen zien. Zowel de Blues als de Reds zijn namelijk erg offensief ingesteld en niet erg gefocust op het verdedigende compartiment. Hoewel Liverpool kan terugvallen op een solide verdediging, met onder meer Virgil van Dijk en de wingbacks die vliegensvlug aan de andere kant van het veld geraken, incasseerden de mannen van Klopp toch drie treffers tegen Leeds. Chelsea heeft dan weer de gewoonte om in de steek gelaten te worden door zijn verdediging. Met de komst van Thiago Silva hoopt Lampard dat probleem verholpen te hebben en minder dan de vorige 54 doelpunten binnen te laten.Het is ook interessant om te zien of Lampard wat meer eenheid in zijn rangen weet te krijgen op het veld. Met heel wat inkomende transfers zijn er heel wat veranderingen gebeurd. Zeker op offensief vlak moeten de automatismen nog in het spel sluipen. Bij Liverpool kennen ze dat probleem niet. Op Anfield zijn enkel wat bankzitters vertrokken en bleven de titularissen. Klopp kent zijn collectief en weet hen ook op de juiste manier te motiveren voor zulke matchen.Wat voor een match mogen we verwachten? Twee opties: ofwel een offensief spektakelstuk ofwel een gesloten wedstrijd. Het is nog maar de tweede speeldag in de Premier League en beide teams hebben misschien nog geen zin om in hun kaarten te laten zien voor de rest van he seizoen. Maar het kan ook dat beide hun superioriteit willen tonen en meteen erg goed van start willen gaan. Een ding is zeker: na deze ontmoeting zullen er al meteen conclusies kunnen getrokken worden en treedt er al een duidelijke favoriet voor de titel naar voren.De Blues en Reds openen het bal van de grote Engelse wedstrijden in een nog steeds gesloten Stamford Bridge. Afspraak zondag om 17u30.Samuel Gothot