Het voetbalweekend heeft weer heel wat in petto, maar dé match waar u dit weekend naar uit moeten kijken, is Chelsea-Tottenham op zondag om 17u30. Wie wordt de grootste titelconcurrent van Liverpool?

Het is bijna een unicum in Engeland: Tottenham dat aan de leiding staat is iets wat nog niet veel gezien werd over het Kanaal. Het is al van 2014 geleden dat de Spurs nog eens aan kop stonden in de Premier League en tegen morgen zullen ze daar ook al zeven dagen staan. Hou je vast, dat is langer dan alle andere keren in de laatste tien jaar samengeteld.

...

Het is bijna een unicum in Engeland: Tottenham dat aan de leiding staat is iets wat nog niet veel gezien werd over het Kanaal. Het is al van 2014 geleden dat de Spurs nog eens aan kop stonden in de Premier League en tegen morgen zullen ze daar ook al zeven dagen staan. Hou je vast, dat is langer dan alle andere keren in de laatste tien jaar samengeteld. Momenteel leiden de Spurs samen met Liverpool met 20 punten, gevolgd door Chelsea met 18. Dit weekend staan de nummers 1 en 3 tegenover elkaar in een ouderwetse Londense derby. Nog een feitje over de koppositie van Tottenham: de laatste keer dat het als leider naar Stamford Bridge trok, is al geleden van 1964, dat is 56 jaar! Cijfers geven Chelsea het voordeelChelsea en Tottenham zijn sterk bezig aan het seizoen, zoals hun positie in het klassement doet vermoeden. Met een kwakkelend Manchester City en een door blessures geteisterd Liverpool kan je zelfs zeggen dat beide Londense clubs bestempeld kunnen worden als titelkandidaten. Wie als winnaar uit de derby komt, zo klinkt het in Engeland, mag zichzelf misschien wel al de grootste titelconcurrent van Liverpool noemen.De kans dat Chelsea dat wordt, is best groot. Van de 56 confrontaties tegen de Spurs, wonnen de Blues er 30, dat is meer dan tegen eender welk ander team in Engeland. Tottenham won er slechts 7. Bovendien verloor Chelsea slechts 1 van zijn laatste 34 thuiswedstrijden tegen de troepen van Mourinho. En de laatste drie confrontaties gingen ook al naar de blauwe mannen uit Londen. Een recordreeks is zes op een rij, dat realiseerde Chelsea van 2000 tot 2002.Lampard vs MourinhoDe cijfers zitten dus al niet mee voor Tottenham en dan is Chelsea momenteel ook nog eens ijzersterk bezig. De grote transfers van deze zomer beginnen allemaal hun draai te vinden met Timo Werner en Hakim Ziyech op kop. Onder de impuls van de Duitser en de Marokkaan gaat Chelsea zondagavond voor een zevende zege op rij over alle competities heen na de midweekzege tegen Stade Rennais in de Champions League, waardoor het ook al zeker is van de knock-outfase. Maar Tottenham moet niet onderdoen voor de manschappen van Frank Lampard. José Mourinho begint namelijk een echte ploeg te maken van de Noord-Londenaars en zit ook al aan vier overwinningen op rij in de Engelse hoogste klasse. Het voorlopig hoogtepunt was misschien wel de 1-6-zege op Manchester United of de 0-2-overwinning op het veld van Manchester City. Als het zondag van Chelsea wint, is het trouwens ook het vijfde team in de geschiedenis van de Premier League dat zijn eerste vijf uitwedstrijden wist te winnen. Newcastle United (1994/95), Charlton Athletic (2005/06), Chelsea (2008/09) en Manchester City (2017/18) gingen het voor. Als Mourinho uitkomt tegen een van zijn ex-teams, dan ligt de druk altijd wat hoger bij de Portugees. Een echt goeie run tegen Chelsea heeft hij nu ook niet bepaald, met vijf overwinningen en zes nederlagen. Maar die druk zal dit weekend nog net een beetje meer zijn dan gewoonlijk. Vorig seizoen verloor hij namelijk al tweemaal van Lampard, het is nog nooit gebeurd in zijn carrière dat de Portugees drie keer op rij verloor van dezelfde coach.Kane-Son vs ChelseaHet duel tussen Chelsea en Tottenham is er ook een tussen de twee beste aanvallen van de Premier League. De Spurs uit Noord-Londen hebben al 21 goals gemaakt, de Blues zitten aan 22 stuks. Bij Tottenham is het ook vooral uitkijken naar Heung-min Son en Harry Kane. De Koreaan (9 goals) en de Engelsman (7) zijn samen al goed voor 16 goals. Kane voert zelfs nog het assistenklassement aan met 9 beslissende passes. Bij Chelsea lijkt het minder een tweemansteam te zijn, want topschutter Timo Werner telt 4 goals en Hakim Ziyech telt 3 assists, als beste aangever van de Blues. Wie er echter niet bij zal zijn aan de kant van Tottenham is Toby Alderweireld. De Rode Duivel zag een beresterke wedstrijd tegen Manchester City gestaakt worden door een spierblessure. Die blijkt minder erg te zijn dan aanvankelijk gedacht, maar hij zal toch twee tot vier weken buiten strijd zijn, volgens Mourinho. En dat kan wel eens een aderlating zijn voor zijn ploeg.Gaat u er dit weekend dus maar eens goed voor zitten. Wordt het een spektakelstuk of trekt Mourinho zich Mourinhogewijs terug? En kan Chelsea zijn titelkansen nog meer kracht bijzetten of is het de volgende reus die wordt verslagen door de Spurs? U ziet het zondag om 17u30.