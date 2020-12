Richten de withemden zich nóg eens op of duwt Lopetegui Zidane verder kopje-onder?

Het zou natuurlijk cynisch zijn: Julen Lopetegui, die mislukte bij Real Madrid, die Zinédine Zidane nog wat dieper in de beerput duwt... Het zou zomaar kunnen, want FC Sevilla is dit seizoen een moeilijk te ontwrichten blok. De 0-4-pandoering tegen Chelsea van afgelopen woensdag kunnen we écht beschouwen als een accident de parcours. Lopetegui praatte het achteraf goed met de stelling dat zijn team verloren had tegen een kandidaat-eindwinnaar van de Champions League.Een excuus dat hij alvast niet zal kunnen gebruiken als hij zaterdagnamiddag de boot in zou gaan tegen Real Madrid.Op de Koninklijke valt dit seizoen geen peil te trekken: de ene week speelt het Inter van de mat, de andere gaat het zielloos ten onder tegen een hekkensluiter in de Spaanse competitie.De prestaties zijn té wisselvallig en het geduld van Florentino Pérez raakt op. De Spaanse media zien de CL-wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach als het mogelijke kapblok voor Zizou. Slaagt hij er niet in om Real Madrid voor de 1/8 finales van de Champions League te plaats, dan zou dat de eerste keer in ... 25 jaar zijn.Als opvolgers worden Raúl en Mauricio Pochettino al naar voren geschoven in de Spaanse media. Nochtans is het krediet van Zidane intern nog niet opgebruikt, zo klinkt het. Niet vergeten dat de Franse sfinx vier maanden geleden nog kampioen werd met deze spelersgroep. En zelf is hij (nog) niet bereid de handdoek te gooien.Er worden wel steeds meer vraagtekens geplaatst bij het rotatiesysteem van de Franse coach. Soms is het niet duidelijk waarom spelers rust krijgen, zoals bijvoorbeeld sleutelpion Casemiro in de cruciale wedstrijd in Kiev tegen Sjachtar Donetsk. Een deel van de kleedkamer vindt ook dat een teveel aan rotaties de balans uit het elftal haalt. Spelers kunnen zo hun vertrouwen niet opbouwen. Langs de andere kant zijn er wel verzachtende omstandigheden: de coronabesmettingen en de opeenstapeling van wedstrijden.Tot nu toe is de teneur dit seizoen dat, telkens de positie van Zidane begon te wankelen, de ploeg antwoordde op het veld. Zo ging Real winnen in Camp Nou en in San Siro. Kunnen de withemden zich nog eens oprichten en het vel van hun coach redden? Het begin van het antwoord zullen we zaterdag om 16.15 uur zien in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.