Blijft Dick Advocaat ook na vijf speeldagen ongeslagen in de eredivisie, of zorgt oud-Feyenoordverdediger Henk Fraser er in De Kuip voor dat Sparta zegeviert in de Rotterdamse derby?

Zondag om 12.15 uur wordt de aftrap gegeven, in een vrij ongebruikelijk decor, want voor een keer zullen er geen toeschouwers aanwezig zijn door coronavirusomstandigheden. Een bevreemdend gegeven, zeker als je weet dat er op 4 augustus 2019 nog 45.585 fans aanwezig waren bij het 2-2-gelijkspel tussen beide Rotterdamse clubs. Een jaartje eerder, op de 33e speeldag op 29 april 2018, kwamen er ook al 45.000 voetbalsupporters opdagen voor de 3-1-zege van de thuisploeg uit Rotterdam-Zuid. De laatste overwinning van Sparta bij de buren is al geleden van 26 maart 2000, toen het 1-2 werd voor de Kasteelclub na goals van Anders Nielsen en Nourdin Boukhari, de huidige trainer van Jong Sparta.Een echt felle rivaliteit leeft er echter niet meer tussen Feyenoord en Sparta, maar de aanwezigheid van beide coaches zorgt wel voor extra pigment. De Kleine Generaal, zoals Dick Advocaat (73) in eigen land vaak wordt omschreven, zette de volksclub sinds zijn aanstelling op 30 oktober 2019 als opvolger van de opgestapte Jaap Stam stevig naar zijn hand. Op zijn manier: constante resultaten behalen door discipline en werkkracht op het veld. Met zijn eigen vaste assistent Cor Pot en clubicoon John de Wolf - de belichaming van bloed, zweet en tranen - evenaarde de stugge Advocaat het clubrecord (uit 1969) van de legendarische Ernst Happel. In zijn elf eerste eredivisieduels bleef hij ongeslagen, waarmee Tricky Dicky zelfs beter deed dan monument Willem van Hanegem.In april dit jaar leidde dat tot een contractverlenging voor een jaar, nadat Advocaat zijn team in de geannuleerde competitie op een derde plaats wist te parkeren. Ook de afgelopen weken toonde Feyenoord zijn goede vorm. Zeges tegen PEC Zwolle (0-2), ADO Den Haag (4-2) en Willem II (1-4) werden enkel onderbroken door een 1-1-gelijkspel thuis tegen FC Twente. Bij dat eerste duel vestigde Advocaat nog een record, want met 72 jaar en 351 dagen passeerde hij Foppe de Haan (SC Heerenveen) als oudste trainer ooit op het hoogste Nederlandse niveau. De man om volgen in de aanvallende 4-3-3-veldbezetting is aanvoerder Steven Berghuis (28), met zes treffers de topschutter en speler die de rest van de ploeg op sleeptouw neemt. Hoopgevend voor Advocaat is dat met doelman Justin Bijlouw (22) en de Deense spits Nicolai Jørgensen (29) twee belangrijke pionnen opnieuw wedstrijdfit zijn.Aan de overzijde heb je met Henk Fraser (54) een boegbeeld van Sparta rondlopen, die als verdediger tussen 1990 en 1999 wel voor de stadsrivalen van Feyenoord uitkwam. Hij boekte dit seizoen nog maar weinig sportief succes, want met 1 op 12 oogt de balans mager. Na Ajax (0-1), Vitesse (2-0) en PEC (4-0) gebeurde dat op 4 oktober bij het spectaculaire 4-4-gelijkspel tegenover AZ. Basisspeler Michaël Heylen (26, ex-Anderlecht, KV Kortrijk, KVC Westerlo en SV Zulte Waregem), die afgelopen zomer transfervrij - en tot 2022 - overkwam van FC Emmen, zou maar al te graag een punt afsnoepen van Uros Spajic, de ex-Anderlechtspeler die na een Russisch avontuur neerstreek bij Feyenoord. Sparta kreeg deze week wel af te rekenen met drie 'werknemers' die een positieve coronatest aflegden. Mocht Fraser, die begin augustus bijtekende tot 2022, er in slagen om zijn team opnieuw naar een elfde stek te loodsen op het einde van de competitie, dan zal technisch directeur Henk van Stee twee jaar na de promotie opnieuw tevreden zijn.