Zaterdag om 13u30 wordt het nieuwe seizoen van de Premier League afgetrapt met een interessante wedstrijd tussen twee Londense ploegen.

Fulham-Arsenal is de confrontatie tussen Scott Parker en Mikel Arteta, twee oud-middenvelders die elkaar als spelers van respectievelijk Tottenham en Arsenal in het verleden vaak tegenkwamen. Nu kijken ze elkaar in de ogen als trainers.Parker, aan het hoofd van Fulham sinds februari 2019, leidde zijn ploeg naar een vierde plaats in de Championship vorig seizoen. The Cottagers promoveerden alsnog via de play-offs en staan dus één jaar na hun degradatie terug in de Premier League.Anthony Knockaert, oud-speler van Standard, heeft definitief getekend bij de club nadat hij vorig jaar nog uitgeleend werd door Brighton. Harrison Reed en Mario Lemina komen over van Southampton. In doel staat Alphonse Aréola, uitgeleend door PSG. Niet minder dan vier oud-spelers van de Jupiler Pro League zitten in de A-kern bij Fulham. Behalve Knockaert staan ook geregeld in de basiself: Denis Odoi, Neeskens Kebano en Aleksandar Mitrovic. Met 26 goals vorig seizoen is de Servische oud-spits van Anderlecht alweer veruit de beste schutter van de club. Zijn doelpunten zullen nodig zijn om het behoud te verzekeren.Arsenal, van zijn kant, komt stilaan weer aan de oppervlakte. Ze maken al vier seizoenen geen deel meer uit van de Big Four en proberen nu hun wagonnetje terug aan te pikken aan de hand van Mikel Arteta. De Spanjaard, die zijn landgenoot Unai Emery opvolgde in december vorig jaar, heeft al twee trofeeën binnengehaald: de FA Cup (2-1 tegen Chelsea) en de Community Shield (1-1, 5-4 n.p. tegen Liverpool). Arteta heeft vooral de verdediging, in het verleden vaak de achilleshiel, bijgespijkerd. Met de komst van Gabriel Magalhaes en de definitieve transfers van Cédric Soares en Pablo Mari lijken de Gunners klaar om gelijk welke tegenstander op te vangen.Voorin krijgt het trio Pepe-Lacazette-Aubameyang nog de steun van Willian, gratis overgekomen van Chelsea. Met zeer offensief en snel voetbal kan de aanvalslinie van Arsenal elke opponent pijn doen. Het is duidelijk dat Arsenal, met een veel groter budget en veel meer ervaring in de Premier League, als favoriet start tegen Fulham. Maar Odoi en co zullen meteen de toon willen zetten om niet vanaf het begin van het seizoen tegen de degradatie te vechten.Samuel Gothot