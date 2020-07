Elke vrijdag geeft Sport/Voetbalmagazine een tip voor het weekend. We trappen af in Italië, met risicovol voetbal in de stad van de tragische geliefden Romeo en Julia.

De doelpunten vielen even vlot als aces op de service van Ivo Karlovic. Zes keer vonden de mannen van Gian Piero Gasperini de weg naar het net tegen Brescia. Daarmee kwam hun totaal in 2020 op 58 treffers. Zonder een grote naam is de aanval van Atalanta toch een van de meest ontzagwekkende van Europa geworden.

La Dea speelt in een 3-4-2-1-opstelling, die het handelsmerk is van de coach, en schiet aan de lopende band raak. Elke wedstrijd is een aanvallend spektakel en de analisten spreken bijna over niets anders meer. In de Italiaanse media duikt ook steeds vaker de naam op van Jens Bangsbo, een Deense psychologieprofessor die de yo-yotest uitvond, een variant op de fameuze pieptest, die een nachtmerrie is voor leerlingen in de les lichamelijke opvoeding. Sinds 2018 behoort hij deeltijds tot de staf van Gasperini. Hij is de man die Timothy Castagne en zijn ploegmaats langer deed lopen.

Gasperini zelf doet hen dan weer béter lopen. Elke beweging lijkt tot een choreografie te behoren. Het is gedurfd voetbal, waarin de drie verdedigers ook aan de rand van het strafschopgebied kunnen opduiken of de acties afwerken die vaak worden ingeleid door de geniale Papu Gomez, de regisseur van de nerazzurri uit Bergamo. De Duits-Nederlandse flankspeler Robin Gosens is het symbool van dat voetbal zonder grenzen: hij is een referentie op defensief vlak maar zorgde dit seizoen in de competitie ook al voor negen goals en acht assists. Dat zijn er zeven meer dan Theo Hernández van Milan en Aleksandar Kolarov. Het tekent de ploeg van La Dea, waarin het gevaar van overal komt.

De rotsen van Verona

Atalanta stond de voorbije weken in het middelpunt van de belangstelling en stelde daardoor enkele andere knappe verrassingen van het Italiaanse seizoen in de schaduw. Zo is er het Sassuolo van Roberto De Zerbi, dat bouwt op een spectaculaire 4-2-3-1, en vooral het Hellas Verona van Ivan Juric, de Kroatische coach die van de net gepromoveerde geel-blauwen een van de sensaties van het seizoen maakte.

Er zijn heel wat parallellen tussen zijn voetbal en dat van Gasperini. Een driemansverdediging, veel loopvermogen en direct, verticaal spel zorgen voor een gelijkaardige stijl. Nochtans blinkt Hellas vooral uit in de defensie. De jonge Albanese verdediger Marash Kumbulla, amper 20 jaar en 11,5 duels per wedstrijd, staat al op de shoppinglijst van alle topclubs uit de Laars. De Kosovaar Amir Rrahmani, die vorige zomer werd genoemd bij Standard, zal op het einde van het seizoen naar Napoli verkassen. Beide mannen zijn de belangrijkste pionnen in de op drie na beste verdediging van het Calcio. Die achterhoede wordt nog versterkt door ex-Bruggeling Sofyan Amrabat, die onmisbaar is door zijn mengeling van techniek en verdedigende agressiviteit. 'Amrabat speelt tot hij sterft', zo vatte Juric het bondig samen.

Hellas zit kort op de tegenstander en dwingt die zo om door de lucht te spelen, waar de gialloblú heer en meester zijn. Ze betwisten ruim 40 luchtduels per wedstrijd, een record in Italië en een feest voor het voorhoofd van Rrahmani, die 71 procent van zijn kopduels wint. Een stijl waar Atalanta het lange tijd moeilijk mee had tijdens de wedstrijd in Lombardije in december.

Revanche buiten adem

In het Bentegodistadion wil Verona revanche nemen voor het doelpunt van Berat Djimsiti, dat toen in de 93e minuut de zege schonk aan Bergamo. Hellas was nochtans twee keer op voorsprong geklommen dankzij zijn aanvaller Samuel Di Carmine, die goed werd bediend door Darko Lazovic, een vaste waarde op links (met zes assists dit seizoen). Een bliksemschicht van Roeslan Malinovski en een strafschop uitgelokt door Castagne wekten Atalanta toen weer tot leven.

Wanneer u zich voor uw tv nestelt, kunt u beter maar wat extra zuurstof voorzien, want geen van beide ploegen doet het gewoonlijk rustig aan. Er worden zeker risico's genomen en de bal zal goed over en weer gaan. Met 100 balverliezen per match is Hellas de ploeg die het minst goed de bal kan bijhouden in Italië, maar Atalanta zit hen op de hielen met 96,7 balverliezen. En gezien beide teams behoren tot de top vijf met de efficiëntste pressing, zou de bal weleens snel buiten adem kunnen raken.

Hellas Verona - Atalanta, zaterdag 18 juli om 17.15 uur in het Bentegodistadion.

De doelpunten vielen even vlot als aces op de service van Ivo Karlovic. Zes keer vonden de mannen van Gian Piero Gasperini de weg naar het net tegen Brescia. Daarmee kwam hun totaal in 2020 op 58 treffers. Zonder een grote naam is de aanval van Atalanta toch een van de meest ontzagwekkende van Europa geworden. La Dea speelt in een 3-4-2-1-opstelling, die het handelsmerk is van de coach, en schiet aan de lopende band raak. Elke wedstrijd is een aanvallend spektakel en de analisten spreken bijna over niets anders meer. In de Italiaanse media duikt ook steeds vaker de naam op van Jens Bangsbo, een Deense psychologieprofessor die de yo-yotest uitvond, een variant op de fameuze pieptest, die een nachtmerrie is voor leerlingen in de les lichamelijke opvoeding. Sinds 2018 behoort hij deeltijds tot de staf van Gasperini. Hij is de man die Timothy Castagne en zijn ploegmaats langer deed lopen. Gasperini zelf doet hen dan weer béter lopen. Elke beweging lijkt tot een choreografie te behoren. Het is gedurfd voetbal, waarin de drie verdedigers ook aan de rand van het strafschopgebied kunnen opduiken of de acties afwerken die vaak worden ingeleid door de geniale Papu Gomez, de regisseur van de nerazzurri uit Bergamo. De Duits-Nederlandse flankspeler Robin Gosens is het symbool van dat voetbal zonder grenzen: hij is een referentie op defensief vlak maar zorgde dit seizoen in de competitie ook al voor negen goals en acht assists. Dat zijn er zeven meer dan Theo Hernández van Milan en Aleksandar Kolarov. Het tekent de ploeg van La Dea, waarin het gevaar van overal komt. Atalanta stond de voorbije weken in het middelpunt van de belangstelling en stelde daardoor enkele andere knappe verrassingen van het Italiaanse seizoen in de schaduw. Zo is er het Sassuolo van Roberto De Zerbi, dat bouwt op een spectaculaire 4-2-3-1, en vooral het Hellas Verona van Ivan Juric, de Kroatische coach die van de net gepromoveerde geel-blauwen een van de sensaties van het seizoen maakte. Er zijn heel wat parallellen tussen zijn voetbal en dat van Gasperini. Een driemansverdediging, veel loopvermogen en direct, verticaal spel zorgen voor een gelijkaardige stijl. Nochtans blinkt Hellas vooral uit in de defensie. De jonge Albanese verdediger Marash Kumbulla, amper 20 jaar en 11,5 duels per wedstrijd, staat al op de shoppinglijst van alle topclubs uit de Laars. De Kosovaar Amir Rrahmani, die vorige zomer werd genoemd bij Standard, zal op het einde van het seizoen naar Napoli verkassen. Beide mannen zijn de belangrijkste pionnen in de op drie na beste verdediging van het Calcio. Die achterhoede wordt nog versterkt door ex-Bruggeling Sofyan Amrabat, die onmisbaar is door zijn mengeling van techniek en verdedigende agressiviteit. 'Amrabat speelt tot hij sterft', zo vatte Juric het bondig samen. Hellas zit kort op de tegenstander en dwingt die zo om door de lucht te spelen, waar de gialloblú heer en meester zijn. Ze betwisten ruim 40 luchtduels per wedstrijd, een record in Italië en een feest voor het voorhoofd van Rrahmani, die 71 procent van zijn kopduels wint. Een stijl waar Atalanta het lange tijd moeilijk mee had tijdens de wedstrijd in Lombardije in december. In het Bentegodistadion wil Verona revanche nemen voor het doelpunt van Berat Djimsiti, dat toen in de 93e minuut de zege schonk aan Bergamo. Hellas was nochtans twee keer op voorsprong geklommen dankzij zijn aanvaller Samuel Di Carmine, die goed werd bediend door Darko Lazovic, een vaste waarde op links (met zes assists dit seizoen). Een bliksemschicht van Roeslan Malinovski en een strafschop uitgelokt door Castagne wekten Atalanta toen weer tot leven.Wanneer u zich voor uw tv nestelt, kunt u beter maar wat extra zuurstof voorzien, want geen van beide ploegen doet het gewoonlijk rustig aan. Er worden zeker risico's genomen en de bal zal goed over en weer gaan. Met 100 balverliezen per match is Hellas de ploeg die het minst goed de bal kan bijhouden in Italië, maar Atalanta zit hen op de hielen met 96,7 balverliezen. En gezien beide teams behoren tot de top vijf met de efficiëntste pressing, zou de bal weleens snel buiten adem kunnen raken. Hellas Verona - Atalanta, zaterdag 18 juli om 17.15 uur in het Bentegodistadion.