Zondag ontvangt titeluitdager Inter regerend kampioen Juventus. Dat wordt een strijd tussen debuterend trainer Pirlo en zijn goeie vriend Conte, die hem de job heeft geleerd.

Zonder Antonio Conte zat Andrea Pirlo vandaag waarschijnlijk op zijn wijngaard in de buurt van Brescia van een goed glas rode wijn te nippen (onder meer verkrijgbaar in de betere Genkse Italiaanse restaurants). En zou hij af en toe eens over wippen naar een tv-studio om commentaar te geven als gelegenheidsanalist.

Het lot beschikte er anders over. Toen Pirlo in 2011 Milan ruilde voor Juventus, arriveerde daar ook Conte als nieuwe trainer. Contes uitbarstingen maar ook zijn drive grepen de rustige fijnbesnaarde artiest aan. Omgekeerd hielp Pirlo Conte ook zijn eerste drie landstitels behalen, alle met Juventus (hij zou ook nog een vierde titel met de Oude Dame pakken, onder Allegri).

Vandaag zijn Conte en Pirlo vrienden die al eens nieuwjaar samen vieren. 'Dat ik trainer geworden ben, komt omdat ik Antonio bezig zag en hoorde', gaf de nieuwbakken Juventustrainer intussen mee.

Qua aanpak reflecteren ze elk wat voor spelerstype ze zelf waren. Voor Conte is de speler een uitvoerder die zijn rol moet invullen, Pirlo past de taken op het veld aan in functie van de kwaliteiten van zijn spelers, iets waar zijn voorganger bij Juventus, Sarri, veel moeite mee had, wat tot wrijvingen leidde met een aantal vedetten. Bij Pirlo komt eerst de speler, dan het tactisch schema.

Zondag wacht hem opnieuw een belangrijke match, maar dat zijn net de afspraken waar Juventus zich dit seizoen sterk in toonde. Als er veel op het spel staat, zoals tegen Milan of Barcelona, kunnen de zwart-witten altijd iets meer. Uiteindelijk hebben ze nog altijd Cristiano Ronaldo die hen over de streept trekt en nu al 15 competitiegoals maakte. Zelfs wanneer CR7 slecht in de match zit, zoals afgelopen weekend tegen Sassuolo, maakt hij nog het verschil.

Wel moet Pirlo De Ligt en Dybala (die zondag uitviel met een knieblessure) missen. In ruil recupereert hij Chiellini en Morata, plus Alex Sandro en Cuadrado. Na een moeizame start met vijf gelijke spelen en één nederlaag in de eerste drie maanden is Juventus sinds december aan een opwaartse beweging bezig met acht zeges in de laatste tien wedstrijden.

Alleen moet het straks zijn aandacht weer over verschillende fronten verdelen, terwijl het Inter van Conte Europees al uitgeschakeld is.

Slechte invallers

Het nadeel van Inter, dat samen met stadsgenoot AC Milan de grootste belager is van Juventus, is dat Conte niet kan rekenen op impulsen van op de bank. Inter houdt er in de Serie A wel de duurste bank op na, maar wanneer basisspelers naar de kant worden gehaald, daalt het niveau.

Kortom: er is een te groot verschil tussen de titularissen en de invallers, zodat altijd dezelfden spelen en er Lukaku en co geen rust beschoren is. De enige invaller die al aan 1000 speelminuten raakte, is Ivan Perisic, ex-Roeselare en ex-Club Brugge, maar ook zijn impact was tot nog toe minimaal.

Veel zal deze mercato niet aan dat manco bij Inter veranderen. Wil Conte er eigenlijk nog iemand bij? 'Sinds augustus telt het werkwoord willen hier niet, enkel het werkwoord werken. Toevallig één dat ik goed ken', was zijn laconieke repliek. 'Hakimi hebben we in april gehaald, en dat was het. De lijn van de club is duidelijk. Ik wil er dus niemand bij en ik werk met de spelers waarover ik beschik. Er zijn lacunes in deze groep maar ik hoop die weg te werken met wie hier al is.'

Afspraak zondagavond.

