Twee Founding Fathers van de Super League staan zondagavond om half zes op Wembley tegenover mekaar: Manchester City en Tottenham. Kevin De Bruyne vs Toby Alderweireld. Inzet: de Carabao Cup.

Het zal zonder José Mourinho zijn, dat heeft Tottenham maandag beslist. Na amper 17 maanden mocht de Portugees, zes dagen voor een eerste trofee sinds 2008 binnen handbereik was, vertrekken. Die eventuele winst en een nieuw streepje op een al rijk gevuld palmares gunde Levy zijn coach niet. (Of hij dacht dat die mét Mourinho niet haalbaar was, dat kan ongetwijfeld ook). Het slappe seizoen, de ruzies met de spelersgroep, de imagoschade die zijn team leed onder Mourinho, de blamage van de uitschakeling in Zagreb, het kwam allemaal samen na een zoveelste puntenverlies (2-2 bij Everton waardoor Europees voetbal weer wat verder weg was)...

Het zal zonder José Mourinho zijn, dat heeft Tottenham maandag beslist. Na amper 17 maanden mocht de Portugees, zes dagen voor een eerste trofee sinds 2008 binnen handbereik was, vertrekken. Die eventuele winst en een nieuw streepje op een al rijk gevuld palmares gunde Levy zijn coach niet. (Of hij dacht dat die mét Mourinho niet haalbaar was, dat kan ongetwijfeld ook). Het slappe seizoen, de ruzies met de spelersgroep, de imagoschade die zijn team leed onder Mourinho, de blamage van de uitschakeling in Zagreb, het kwam allemaal samen na een zoveelste puntenverlies (2-2 bij Everton waardoor Europees voetbal weer wat verder weg was). Levy heeft de voorbije twintig jaar hard gewerkt om Tottenham, zonder de hulp van een rijke geldschieter - zoals bij City, Chelsea of United - maar ook zonder een world wide fanbase (die groeide wel sterk) een prachtig trainingscomplex en dito stadion te bezorgen. Dat zou Mourinho niet verder in gevaar brengen, met de slappe prestaties en openlijke ruzies in deze moeilijke pandemie, die de toekomst van zijn ploeg zwaar onder druk zet. Financieel tenminste. De sterke punten - sterspeler Kane nog drie jaar onder contract en een groot nieuw stadion - waren dit seizoen een achilleshiel. Kane ging dromen van een carrière elders en het stadion bracht niks op. Een noodkrediet moest worden aangevraagd.Na het ontslag van Mourinho zit zondag Ryan Mason op de bank, met 29 jaar en 312 dagen de jongste coach ooit in de Premier League. Hij onttroonde in die statistiek Attilio Lombardo, iets ouder dan 32 toen hij aan de slag ging bij Crystal Palace in 1998. Dat jaar zagen we ook de 33-jarige Vialli (Chelsea). Later ging de gemiddelde leeftijd in de Premier League bij de managers stevig omhoog.Mason kreeg als tussenpaus zijn vuurdoop voor de media op dinsdag. Een serieuze, met veel vragen over de Super League en zijn voorganger. In dat prachtige trainingscomplex zat hij de pers te trotseren met een half oog op de jonge talenten die vertrokken voor een duel met West Ham. Daar had Mason als head player development eigenlijk moeten zijn. Waarnemers zagen hem zodoende wat wegdromen.Mauricio Pochettino had Mason terug naar Tottenham gehaald. Hij had de speler in zijn kern gehad als voetballer en hem later naar Hull laten vertrekken. Daar maakte een zware botsing met schedelbreuk tot gevol op zijn 26e een einde aan zijn carrière als voetballer. Mason balanceerde op het randje tussen leven en dood, hij herstelde, maar kon niet meer verder voetballen. Pochettino bezocht hem in de kliniek en ving hem weer op, als jeugdtrainer.Zijn eerste match als interim-coach was al direct een stevige: Southampton thuis, zonder Kane. Anders dan geregeld onder Mourinho ging Tottenham met 0-1 achterstand de rust in. Anders dan geregeld onder Mourinho boog Tottenham die achterstand erna om in winst, in de slotminuut. Waren er fans geweest, het dak zou van het nieuwe stadion zijn gegaan. Dele Alli zat op de bank, Winks mocht invallen, Alderweireld startte, Lloris blonk uit en Bale presteerde. Een dag later meldde Kane zich, herstellend van een enkelletsel, terug op training.Allemaal goeie voortekenen. Of het voldoende is voor winst, moet zondag blijken.