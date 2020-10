Zondag om 18u30 nemen Leeds United en Manchester City het tegen elkaar op, twee teams die erg aanvallend ingesteld zijn en verdedigend wel eens een steekje laten vallen.

Al in de eerste wedstrijd van het seizoen liet Leeds zien dat het erg moedig deze Premier League aanvat. Tegen kampioen Liverpool kwam het driemaal terug uit een achterstand, maar werd uiteindelijk toch de das omgedaan door de klasse van Mo Salah. Maar die treffer viel wel pas in de 88ste minuut. Daarvoor was het bibberen en beven voor de Engelse kampioen. Het weekend erop, in de thuiswedstrijd tegen Fulham, volgde nog eens dezelfde score (4-3) voor de troepen van Marcelo Bielsa, maar ditmaal wel in het voordeel van Leeds. Het moge duidelijk zijn, Leeds wil het spektakel verzorgen.

Pep Guardiola, aan de andere kant, is op zoek naar revanche voor de tweede plaats van vorig seizoen en de verrassende uitschakeling tegen Lyon in de kwartfinale van de Champions League. Maar de Spanjaard heeft de machine nog niet meteen aan het draaien gekregen. Eerst werd er wel eenvoudig gewonnen van de Wolves met 1-3, maar tegen Leicester kwam de eigen verdediging heel slecht uit de match. De Citizens verloren met 2-5 van de Foxes en, hoewel de score anders zegt, werden ze niet weggespeeld door Leicester. Zelfs met nieuwe aanwinst Nathan Aké, maakte de verdediging gewoonweg te veel foutjes, met drie penalty's tot gevolg, en daar profiteerde Jamie Vardy optimaal van. Het zal zonder twijfel een match met veel aanvallende drang zijn. Ook al heeft City momenteel geen diepe spitsen, met Gabriel Jesus en Sergio Agüero die geblesseerd zijn, kan het toch rekenen op de snelle flanken. Ze wisselen continu tussen de flanken en de valse 9-positie en zouden het zo Leeds wel eens erg lastig kunne maken, dat zelf verdedigend ook niet al te zeker leek in dit seizoensbegin.Ook Bielsa houdt er wel van om schitterend voetbal te brengen. De Argentijn wil dan ook altijd de bal hebben met hoge druk naar voren. Daardoor heeft zijn ploeg een wat atypische manier van voetballen voor een promovendus. Het belangrijkste voor El Loco is om telkens een doelpunt meer te scoren dan de tegenstander in plaats van zijn spelers zich te laten ingraven in de eigen zestien. De nieuwe transfers Rodrigo wil eindelijk van zich laten horen na vijf seizoenen in Valencia, en is daarvoor bijgestaan door de Helder Costa (twee goals) en Patrick Bamford (drie treffers), die beiden dus al goed op dreef zijn dit seizoen.Niet nog eens naast de titel grijpenBij City zit er ondertussen ook al wat druk op de ketel, want het kan zich na de nederlaag tegen Leicester niet nog eens puntenverlies permitteren, anders zou Liverpool wel eens vertrokken kunnen zijn voor een tweede landstitel op rij. Nog eens een titel missen, zou pijnlijk zijn voor de club die met de miljoenen blijft gooien op de transfermarkt.Voor Leeds hoeft het dan weer allemaal niet iets minder. Zelfs al slagen ze in hun oorspronkelijke doel, het behoud, dan nog zal er niet veel druk zijn. Met ondertussen al twee overwinningen in drie wedstrijden, kijken ze misschien ook eerder al naar de Europese plaatsen dan naar de degradatiezone. Maar het doel blijft wel: zo snel mogelijk zeker zijn van behoud en, waarom niet, zo hoog mogelijk eindigen in de Premier League. En daarvoor is er niets beter dan je eerste wedstrijden van het seizoen winnend afsluiten. De ontmoeting belooft dus voor spektakel te zorgen. En beide ploegen mogen dan wel andere ambitities hebben, één ding telt: winnen. Afspraak op zondag om 18u30.Samuel Gothot