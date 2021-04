Liverpool moet dit weekend op bezoek bij de grote rivaal Manchester United. Een belangrijke wedstrijd voor Klopp & co, die in een strijd voor de top vier verwikkeld zijn.

'Ik zag geen ploeg die het verdient om volgend seizoen in de Champions League te spelen.' Eerlijke woorden van Jürgen Klopp na het gelijkspel van Liverpool tegen Newcastle United. Het zag er nochtans lang rooskleurig uit voor de Reds, maar in de 95ste minuut scoorde Arsenal-huurling Joe Willock alsnog de gelijkmaker. Als ze zondag verliezen van Manchester United kan een plek in de top vier en het daarbij horende Champions League-ticket voor goed verloren zijn.

Liverpool staat pas op een zesde plek en moet Chelsea en West Ham voor zich dulden. Die twee nemen het dit weekend tegen elkaar op. Als Chelsea die wedstrijd wint en Liverpool verliest, wordt de top vier bijna onmogelijk voor het team van Klopp. Ook moeten ze nog achter zich kijken, want Tottenham en stadsgenoot Everton volgen op respectievelijk één en twee punten.

Een overwinning dit weekend is dus van levensbelang. Geen Champions League volgend seizoen zou best beschamend zijn voor Liverpool dat vorige week wel nog kon verkodingen dat het deel zou uitmaken van de Super League. De afgesloten competitie werd ondertussen al opgedoekt, maar de betrokken teams worden nu toch met argusogen in de gaten gehouden.

'Makkelijker' schema

Liverpool moet dit weekend rekenen op hun topscorers om het verschil te maken. Diogo Jota keerde in bloedvorm terug van zijn blessure en promoveerde zichzelf tot belangrijkste schakel in de aanval. Daar deelt hij het podium met Salah en Mané. Het trio moet voor de doelpunten zorgen en de strijd om de Champions League openhouden. In de verdediging missen ze nog steeds Virgil van Dijk, Joel Matip en Joe Gomez.

Als Liverpool dit weekend de drie punten mee naar huis kan nemen, zijn de kansen op de top vier een pak gunstiger. Met nog wedstrijden tegen Southampton, West Brom, Burnley en Crystal Palace hebben ze een relatief makkelijker schema dan de concurrentie.

Manchester United hield gisteren een spectaculaire generale repetitie. Het won met 6-2 van AS Roma in de halve finale van de Europa League met twee doelpunten voor Bruno Fernandes en Edinson Cavani. Ook Mason Greenwood en Marcus Rashford stonden aan het kanon. Zo weet iedereen bij Man U nog eens wat scoren is voor de grote clash. Voor Fernandes was dat in de Premier League al geleden sinds zeven maart, toen nog tegen Manchester City.

