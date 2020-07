Elke vrijdag geeft Sport/Voetbalmagazine een tip voor het weekend. In Italië krijgt het Napoli van Dries Mertens het fris en frivool voetballende Sassuolo op bezoek.

In Napels zijn ze nog niet van hun wolk neergedaald. Ondanks een matig seizoen in de Serie A, waardoor de club volgend seizoen na vier opeenvolgende kwalificaties allicht verstoken zal blijven van Champions Leaguevoetbal, hebben Dries Mertens en co met de Coppa Italia wel al een prijs te pakken. In de competitie streeft Napoli nu de zesde plaats na om zo zijn slechtste resultaat sinds 2010 te vermijden.

In het kielzog van de troepen van Gennaro Gattuso, die heel wat minder spectaculair voor de dag komen dan onder diens voorganger Maurizio Sarri, bevindt zich het veel bescheidenere Sassuolo. Die club maakte de voorbije jaren wel al indruk met fris en aanvallend voetbal, waarbij beloftevolle spelers en trainers zich in de kijker wisten te spelen/coachen. Sinds twee seizoenen staat Roberto De Zerbi aan het hoofd van de Neroverdi. Ook hij kiest voor spectaculair en gedurfd voetbal.

De Zerbi staat in Italië bekend als de man die er ei zo na in geslaagd was om met het kleine Benevento de degradatie te ontlopen. Hij predikt frivool voetbal dat gestoeld is op driehoekjes die je eerder verwacht op de Spaanse voetbalvelden aan de andere kant van de Tyrrheense Zee. Met gemiddeld 57,1 procent balbezit is Sassuolo dit seizoen de tweede dominanste ploeg van Italië, net achter Napoli nota bene.

De kindertijd herinneren

In een 4-2-3-1, waarbij ex-Anderlechtspeler Filip Djuricic samen met de jonge en talentvolle Manuel Locatelli het middenveld bevolkt, dringt De Zerbi er bij zijn spelers op aan om volop voor de aanval te kiezen. Sassuolo scoorde dit seizoen al 64 keer, acht keer meer dan zijn tegenstander van dit weekend. De ervaren Francesco Caputo (32 jaar), twee jaar geleden nog topscorer van de Serie B, heeft daarin met 19 doelpunten het grootste aandeel, gevolgd door de onregelmatige maar soms heel spectaculaire Domenico Berardi met 13 goals.

De revelatie en sensatie van het seizoen bij de Neroverdi is echter de Franse winger Jérémie Boga. De voormalige speler van Chelsea, waar hij nooit echt een kans kreeg, bewijst met zijn elf doelpunten en vier assists dat hem een mooie toekomst te wachten staat.

Over zijn voetbalfilosofie vertelde trainer De Zerbi onlangs aan de Italiaanse krant Libero: 'Voetballer is het mooiste beroep ter wereld. Daarom moet je je amuseren op het terrein. Niet voor niets noemen ze het een spel.'

Hij wil dat zijn spelers zich hun kindertijd herinneren, hun eerste liefde voor het spel, waarbij het contact met de bal aan de voet centraal stond. Als je begint te voetballen, dan is dat om die bal te raken en De Zerbi ziet geen reden waarom dat later zou moeten veranderen.

Zijn recept slaat alvast aan: voor het verlies tegen AC Milan liet Sassuolo sinds de herneming van de competitie acht opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag optekenen. Daar zaten nochtans wedstrijden bij tegen Juventus en Inter. Een nieuwe winstgevende zomer kondigt zich aan voor de club uit de provicincie Modena. De jonge talenten van Sassuolo bewezen immers al vaker geschikt te zijn voor het dominante voetbal van topteams.

Na Merih Demiral naar Juventus en Stefano Sensi naar Inter twaalf maanden geleden, zou de volgende vertrekker voor ettelijke miljoenen wel eens Boga kunnen worden. Zijn naam wordt nadrukkelijk genoemd bij... Napoli.

Napoli - Sassuolo, zaterdag 25 juli om 21.45 uur in het San Paolostadion.

