Na één nederlaag en drie gelijke spelen moet bondscoach Frank de Boer in de Nations League winnen tegen Bosnië-Herzegovina om in het spoor te blijven van Polen en Italië.

De 2-1-thuiszege van onze Rode Duivels in de oefeninterland tegen Zwitserland afgelopen woensdag in Leuven werd in Nederland op gejuich onthaald. Want de treffers van Michy Batshuayi hielpen onze noorderburen voor de loting van de WK-kwalificatieduels in 2022 in Qatar. De tien hoogst genoteerde Europese landen op de officiële FIFA-wereldranglijst zullen bij de loting op 7 december in pot 1 terechtkomen en fungeren dus als reekshoofd. Op dit moment staat Oranje tiende, met een minimale voorsprong op Zwitserland. In de jacht op een WK-ticket ontloopt Nederland toch liefst tegenstanders als Duitsland, Engeland, Italië en Spanje.Nederland zelf speelde eerder deze week 1-1 gelijk tegen Spanje. Daarmee komt de balans van bondscoach Frank de Boer (50) op één nederlaag (0-1 in zijn eerste oefeninterland tegen Mexico) en drie draws. Een primeur in de geschiedenis van Oranje. Als valabel excuus kan worden aangedragen dat geen van zijn voorgangers de job aanging gedurende een pandemiesituatie. De gewezen verdediger, met 112 interlands bij Oranje, begon aan zijn missie als opvolger van Ronald Koeman op 11 oktober. In de UEFA Nations League startte hij met een scoreloos gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina, om drie dagen later een hoopgevend 1-1-gelijkspel te boeken bij Italië.De Boer wordt, net als vele clubcoaches, geconfronteerd met corona en blessures. Dan is het niet eenvoudig om een topteam op de been te brengen. Na eerder aanvoerder Virgil van Dijk viel met Nathan Aké een nieuwe verdedigende pion weg. Gelukkig toonden de invallers Daley Blind en Denzel Dumfries de nodige grinta, en lijkt ook middenvelder Donny van de Beek - de enige die al scoorde tijdens de regeerperiode van De Boer - te willen knokken voor een rol als sterkhouder.In Italië koos de bondscoach voor een 3-5-2, in de andere confrontaties telkens voor een vertrouwde 4-3-3-veldbezetting. Maar tijdens het spel valt vooral de twijfel op, het oogt ook veelal wat saai, terwijl er amper doelpunten worden gemaakt. Dan wordt al snel gekeken naar de meer ervaren pionnen, genre Georginio Wijnaldum en Memphis Depay, of een raspaardje als Frenkie de Jong. Maar ook zij zoeken nog hun draai. Na vier speeldagen telt Oranje in groep 1 van League A van de Nations League vijf punten, waarmee ze derde staan na Polen (zeven) en Italië (zes). Die twee treffen elkaar zondag in Reggio Emilia, de thuishaven van US Sassuolo. Om volgende woensdag met wat vertrouwen de verplaatsing te maken naar Chórzow voor de clash met Robert Lewandowski en co, doet Nederland er best aan te winnen van Bosnië-Herzegovina zondag vanaf 18 uur in de Johan Cruijff ArenA.De troepen van Dusan Bajevic sprokkelden nog maar twee puntjes, maar blijven altijd een te duchten opponent. In de oefeninterland tegen Iran, waarbij ook werd gekozen voor een experimenteel elftal in 4-3-3-beginopstelling, kwamen met Irfan Hadzic (ex-Zulte Waregem, Antwerp en VW Hamme) en Bojan Nastic (ex-Lokeren) twee oude bekenden van het Belgisch voetbal aan de aftrap. Maar ook bij Bosnië-Herzegovina sloeg het covid-19-virus toe, met zes slachtoffers, onder wie aanvoerder Edin Dzeko en Haris Hajradinovic (ex-KAA Gent). Veel hoop rust daarom op de schouders van Miralem Pjanic.Zijn ook van de partij: Gojko Cimirot (Standard) en Smail Prevljak (KAS Eupen) verdienen de kost in de Jupiler Pro League, terwijl middenvelder Deni Milosevic (25, Konyaspor) in het verleden de clubkleuren verdedigde van Standard en Waasland-Beveren.