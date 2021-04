Zaterdagavond speelt FC Barcelona de finale van de Copa del Rey tegen Ahtletic Club, tegen wie het in januari de supercup verloor. De Catalanen willen dat ongetwijfeld rechtzetten.

Hoewel de titelstrijd in Spanje al lang niet meer zo spannend is geweest, blijft FC Barcelona na el clásico toch met een kater achter. Twee punten voorsprong op Real Madrid hadden er vijf kunnen worden en na het gelijkspel van Atlético Madrid zou het ook nipt koploper geweest zijn.

...

Hoewel de titelstrijd in Spanje al lang niet meer zo spannend is geweest, blijft FC Barcelona na el clásico toch met een kater achter. Twee punten voorsprong op Real Madrid hadden er vijf kunnen worden en na het gelijkspel van Atlético Madrid zou het ook nipt koploper geweest zijn.In de Champions League werd Barça kapot gecounterd door PSG in Camp Nou. In Parijs gaven de blaugrana zichzelf de kans om het minstens nog spannend te maken en in de buurt te komen van een nieuwe remontada, maar die kwam er niet. Sindsdien zette Barcelona wel een geweldige reeks neer in de competitie én de beker.Als FC Barcelona dit seizoen geen trofee te pakken krijgt, zou dat het tweede seizoen op een rij zijn. Voor een club met zo'n status is dat natuurlijk onacceptabel en zelfs gezichtsverlies gecombineerd met de barre financiële situatie en het aflopende contract van sterspeler Lionel Messi.Zaterdag spelen de Catalanen de bekerfinale tegen Athletic Club uit Bilbao. Op papier een wedstrijd die FCB zeker zou moeten winnen, maar Los Leones verloren twee weken geleden nog de bekerfinale van vorig jaar tegen hun Baskische buren uit Sociedad. Zij zullen het onderste uit de kan halen om Barcelona het voetballen te beletten. In de supercupfinale op 17 januari lukte dat voortreffelijk.De Basken hadden toen amper 32 procent balbezit, maar schoten wel vaker op doel en wonnen uiteindelijk na verlengingen met 2-3 tot grote frustratie van Lionel Messi die in de laatste seconden een rode kaart pakte voor een slag op Asier Villalibre.Twee weken later ontmoetten beide teams elkaar in La Liga opnieuw en won Barça op een iets dominantere wijze, een prestatie die het allicht wil herhalen. De twee ploegen hebben twee compleet verschillende stijlen, wat allicht voor een steekspel zal zorgen waarbij Griezmann & co beetje bij beetje de muur van Bilbao zullen bestoken tot er een bres geslagen wordt.Met hun potige spel frustreren de Basken de tegenstander, iets waar Ronald Koeman ervaring mee heeft dit seizoen. De Spaanse krant El Mundo Deportivo ontdekte dat de Nederlander na maar liefst 18 (!) wedstrijden klaagde over de VAR, al dan niet terecht. Krijgen we daar dit weekend een nieuwe aflevering van?Al 101 jaar geleden speelden de clubs voor het eerst tegen elkaar, ook in de bekerfinale. Die werd gewonnen door de blauw-roden met 2-0 en was hun vierde bekerwinst op dat moment. Zaterdag zal het de negende keer zijn dat ze elkaar in zo'n finale treffen.Het zijn twee van de oudste clubs van het land en het duel tussen beide is het derde vaakst voorkomende in de Spaanse voetbalgeschiedenis, na de confrontaties van Bilbao en Barcelona met Real Madrid. Daarom worden ook deze wedstrijden, tussen de drie clubs die nog nooit zijn gedegradeerd, clásicos genoemd.