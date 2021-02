Zondag om 15 uur staat de Milanese derby op het programma. En ook al is die van groot belang voor de Italiaanse titel, het is toch vooral de clash tussen Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic die iedereen bezighoudt.

Italië heeft er een bewogen Europese week opzitten. Die begon op woensdag toen een matig Juventus met 2-1 van Porto verloor in de Champions League. Het late doelpunt van Federico Chiesa bezorgde de Oude Dame nog een onverhoopt uitdoelpunt, maar de prestatie van de nummer vier in de Serie A was niet om over naar huis te schrijven.

En ook in de Europa League had het Italiaans voetbal op meer gehoopt. AS Roma ging dan wel eenvoudig met 0-2 winnen in Braga, maar Napoli schoof uit tegen Granada (2-0-verlies) en AC Milan gaf in de absolute slotfase nog de zege uit handen in en tegen Rode Ster Belgrado (2-2).

Voor Milan zijn het zware weken. De Rossoneri moeten nu twee weken op rij op donderdag spelen en als ze hun goeie uitgangspositie in het eigen San Siro weten te verzilveren, komen daar nog eens twee nieuwe zware weken bij. En dat in een periode waarin de Italiaanse titelstrijd in een definitieve plooi kan gelegd worden, waarin het eigenlijk niet zo lekker draait voor de troepen van Pioli en waarin Inter geen Europese wedstrijden heeft.

Dan maar een veredeld B-elftal opstellen in de Europa League, dacht de Italiaanse coach. Met Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessié en Saelemaekers op de bank was het duidelijk waar de focus ligt: op de Milanese derby van zondag en de scudetto. Het is niets nieuws voor Italiaanse clubs die de Europa League vaak als een tweederangsbeker zien.

Verschillende vorm

De Derby della Madonnina is dan ook het enige gespreksonderwerp in de Italiaanse media dezer dagen. Met beide Milanese teams aan kop van het klassement staat zondag misschien ook wel de strijd om de titel op het programma. En dan heb je ineens ook Silvio Berlusconi die de gemoederen nog wat meer oplaait door te stellen dat hij 'de laatste maanden steeds meer interista is geworden'. De uitspraak van de ex-eigenaar van AC Milan zette Italië in vuur en vlam.

Bij AC Milan laten ze het niet aan hun hart komen. De Rossoneri hebben hun eigen problemen, want eind januari verloren ze nog twee toppers (tegen Inter in de beker en Atalanta in de Serie A) en zag het team van Pioli er niet al te goed uit. Vorig weekend werd zelfs verloren van Spezia, dat pas op een dertiende plaats staat. Kortom: de machine van Milan begint te stokken en dat op een cruciaal moment in de competitie.

Zlatan Ibrahimovic ziet de nederlaag tegen Spezia met leden ogen aan. © GETTY

Inter, daarentegen, won vorig weekend nog overtuigend van Lazio en eind vorige maand ging ook Juventus voor de bijl. Enkel de uitschakeling in de Coppa Italia is een smet op het mooie rapport van de Nerazzurri in 2021 (20/27 in de competitie). Sinds de verloren heenwedstrijd in oktober (1-2) is er dan ook heel wat veranderd bij Inter. Zo staat de verdediging eindelijk op punt, is Ivan Perisic ontbolsterd op links en heeft zelfs de verguisde Christian Eriksen een plaatsje veroverd in de basis, ten koste van een tegenvallende en ondertussen licht geblesseerde Arturo Vidal.

Zlatan vs Lukaku

Wat er niet is veranderd, is het belang van Romelu Lukaku. De Rode Duivel is dé ster van de Nerazzurri en staat momenteel zelfs bovenaan de topschutterslijst met 16 doelpunten naast Cristiano Ronaldo. Op twee doelpunten achterstand staat die andere hoofdrolspeler van zondag: Zlatan Ibrahimovic. Sinds de clash tussen beiden in de kwartfinale van de Italiaanse beker is het dan ook uitkijken naar een rematch tussen de twee sterren van Milaan. Het moment dat beide tenoren neus aan neus stonden, werd zelfs vereeuwigd op een van de muren naast San Siro. Het maakt nog eens duidelijk dat zondag het tussen hen gaat.

Ibrahimovic kreeg deze week dan wel rust van zijn coach, de Italiaanse media gaf hem dat niet. Al komt het ook wel door zijn eigen toedoen, want de Zweed maakte bekend dat hij begin maart naar het Sanremo Festival gaat. Op uitnodiging van organisator Amadeus, een grote fan van Inter, zal de spits er een week verblijven en zelfs trainen. Het leverde hem veel kritiek op vanuit de eigen achterban, want Milan doet nog altijd mee in de titelrace en dan is zo'n onprofessioneel uitje zeker niet gepast.

Iedereen zal dus scherp staan zondag, maar de tifosi van beide kampen hebben ook nog een eigen derby op til gezet: die van de solidariteit. De fans zullen zondag om 12 uur dekens, kleding, slaapzakken, eten en water verzamelen voor de daklozen in Milaan die het nu zo moeilijk hebben tijdens de ijskoude nachten. En zo blijft voetbal, zelfs deze enorm belangrijke derby, ook maar gewoon een spelletje.

