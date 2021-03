Zaterdag neemt Turkije het in Málaga op tegen de gouden generatie van Noorwegen. Die staat (letterlijk) nog in zijn kinderschoentjes, maar in de WK-kwalificaties zijn de verwachtingen enorm.

De WK-kwalificaties voor het WK in Qatar zijn afgetrapt. Zaterdag spelen de Rode Duivels in Tsjechië, maar er zijn nog heel wat andere interessante wedstrijden aan de gang. Zo kijken ook Noorwegen en Turkije elkaar in de ogen. De wedstrijd wordt gespeeld in het Spaanse Málaga, omdat het afreizen naar het Scandinavische land met betrekking tot de coronamaatregelen niet mogelijk is.Voor Noorwegen zijn deze kwalificatiewedstrijden van een ongekend belang. De laatste keer dat de Noren nog eens een WK speelden, was in 1998 in Frankrijk, waar ze het tot de 1/16 finale schopten om dan uitgeschakeld te worden door Italië.In de kwalificatie voor het EK liep het in oktober fout: ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic zorgde er met twee doelpunten voor Servië in de play-offs voor dat Noorwegen deze zomer niet zal deelnemen aan het EK. De laatste keer dat Noren meededen aan de eindfase van een groot toernooi was op het EK in 2000, toen Nederland en België gastheer waren. Daarin moesten ze in de poules Spanje en Joegoslavië voor zich dulden nadat ze in de derde wedstrijd niet verder kwamen dan een 0-0 tegen Slovenië.Tegen Slovenië toen in de basis: Ståle Solbakken, de voormalige middenvelder van FC Kopenhagen en Aalborg is nu hoofdtrainer van de nationale ploeg. In november werd hij ontslagen door FC Kopenhagen, die Jess Thorup als vervanger haalden. Hij moet Noorwegen nog eens naar een groot toernooi loodsen.De nieuwe bondscoach beschikt over een uitzonderlijke lichting, de druk is dus groot. Een spits als Erling Haaland behoeft geen inleiding meer. Alles wat de twintigjarige spits van Dortmund aanraakt, verandert in goud. De goalgetter scoorde al zes keer in acht wedstrijden voor de Noorse hoofdmacht en moet de volgende decennia het kopstuk van de gouden generatie worden.Alexander Sørloth vult de andere spitspositie in. Hij moet de ballen die Haaland niet scoort - als die al bestaan - binnentrappen. De ex-aanvaller van KAA Gent doet het bij Leipzig niet slecht, maar weet dat hij voor altijd in de schaduw van zijn spitsbroeder zal lopen.Achter de aanvalshoede speelt de gloednieuwe kapitein: Martin Ødegaard. Zijn naam gonst al sinds zijn vijftien jaar door Europa als het grootste opkomende talent. Op zeventienjarige leeftijd vertrok hij naar Real Madrid, waar hij werd uitgeleend aan Heerenveen, Vitesse en Real Sociedad. Bij die laatste club bloeide hij open en nu speelt de nog steeds maar 22-jarige aanvallende middenvelder bij Arsenal, dat hem wel terug moeten sturen naar Madrid op het einde van het seizoen. Samen met Haaland en Jens Petter Hauge (AC Milan) is hij de toekomst van het Noorse voetbal. Ze moeten de drietand van de nieuwe gouden generatie worden.In de selectie vinden we ook nog enkele (ex-)Genkies terug. Kristian Thorstvedt maakte vorig jaar zijn debuut bij de nationale ploeg en zit er deze keer opnieuw bij. Dinsdag vierde hij zijn eerste basisplaats met een doelpunt tegen Gibraltar. Voor de topwedstrijden zal hij nog enkele spelers boven zich moeten dulden.Een van die middenvelders is Sander Berge. Genk verpatste hem met veel toeters en bellen aan Sheffield United, dat vorig jaar een uitzonderlijk sterk seizoen in de Premier League neerzette. Dit seizoen vergaat het The Blades een stuk minder goed. Berge revalideert nog van een peesblessure die hij in december opliep, maar hij werd wel opgenomen in de selectie. Genkhuurling Mats Möller Daehli, die op dit moment bij Nürnberg speelt, zit er ook bij.Met Turkije krijgt Noorwegen een stevige tegenstander voorgeschoteld. De Turken zijn zelf gretig op zoek naar een plaatsje op een WK. Bij hen is het geleden van in 2002, toen ze gastland Zuid-Korea versloegen in de kleine finale. De kwalificaties begonnen echter heel goed voor hen: dinsdagavond ging Nederland met de billen bloot in Istanboel. Burak Yilmaz is ondanks zijn leeftijd nog altijd de gevaarlijke man daar.Een affiche om naar uit te kijken dus! En een mooi apperitiefje voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Afspraak zaterdag om 18 uur.