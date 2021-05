Zaterdagavond kleurt de lucht boven Manchester blauw. Of het licht- of donkerblauw wordt, hangt af van de wedstrijd die om 18.30 uur begint.

In de halve finale van de Champions League bleek Chelsea meer dan een maatje groter dan het koninklijke Real Madrid. Zelfs bij een 1-0-voorsprong, waarbij Real absoluut een doelpunt moest maken, waren de Blues, met een onwaarschijnlijk goede N'Golo Kanté en een fenomenale Mason Mount, de gevaarlijkste ploeg.

Zo komt Chelsea relatief onverwacht in de finale van de Champions League. De krakende en piepende machine van Frank Lampard werd vliegensvlug geolied door Thomas Tuchel, die voor het tweede jaar op rij een gooi mag doen naar de beker met de grote oren.

In Istanbul komt het Manchester City tegen in de derde Engelse finale in de geschiedenis van de Champions League. De Bruyne & co hadden dinsdag geen kind aan PSG en zijn de absolute favorieten op 29 mei in het Atatürk Olympisch Stadium. Die favorietenrol kunnen ze zaterdagavond nog eens bevestigen, wanneer ze Chelsea ontvangen in het Etihad Stadium.

Wat staat er nog op het spel?

De wedstrijd is niet alleen een repetitie voor de finale in Istanbul, beide ploegen kunnen een gouden zaak doen met een overwinning. Voor Manchester City is een overwinning genoeg om de champagneflessen boven te halen. De ploeg van Pep Guardiola heeft nog drie punten nodig om de Engelse titel terug naar Manchester te halen.

Voor Chelsea zijn de drie punten echter ook van goudwaarde, zij zijn in een strijd om de vierde plek verwikkeld met het verrassende West Ham, Tottenham en eventueel nog Liverpool. Die vierde plek geeft toegang tot de poulefase van de Champions League. Een overwinning zou handig zijn, want eerste achtervolger West Ham speelt zelf een lastige wedstrijd tegen Everton. Mocht Chelsea die vierde plek toch mislopen, kunnen ze zich wel nog plaatsen voor het kampioenenbal volgend seizoen door de finale te winnen.

Zaterdag is de perfecte krachtmeting voor de twee Engelse clubs. De bordjes hangen dit seizoen gelijk tussen de twee ploegen: Man City won in de competitie met 1-3 op Stamford Bridge, Chelsea haalde het dan weer met 1-0 in de halve finale van de FA Cup. Afspraak zaterdagavond om 18u30.

