Arsenal blaast dit seizoen warm en koud. Tijd voor een nieuwe realitycheck, met wedstrijden tegen Leeds, Benfica en Manchester City in het vooruitzicht.

Als je houdt van wat de coaches brengen, dan is het duel tussen Arsenal en Leeds, of dat tussen Mikel Arteta en Marcelo Bielsa, een fantastische uitdaging. Het energieke Leeds van Bielsa is lastig te bekampen dit seizoen. Vaak is het alles of niets, winst of verlies: het speelde alleen gelijk tegen Manchester City (1-1) en ... Arsenal (0-0).

...

Als je houdt van wat de coaches brengen, dan is het duel tussen Arsenal en Leeds, of dat tussen Mikel Arteta en Marcelo Bielsa, een fantastische uitdaging. Het energieke Leeds van Bielsa is lastig te bekampen dit seizoen. Vaak is het alles of niets, winst of verlies: het speelde alleen gelijk tegen Manchester City (1-1) en ... Arsenal (0-0). Veel vaker werd het spektakel op het veld vertaald naar het scorebord. Soms negatief (6-2 op Old Trafford, ondanks 59 procent balbezit), veel vaker positief, zoals de 1-3 op Leicester City twee weken terug. Na een korte terugval, met ook een uitschakeling in de FA Cup, volgde een remonte. Balans na 22 speeldagen: een tiende plaats. Niet slecht voor een terugkeer op het hoogste niveau.Arsenal staat elfde. In Sport/Voetbalmagazine deze week leest u het verhaal over de terugval van een ploeg die vroeger een abonnement had op de Champions League, maar zich steeds vaker in bochten moet wringen om de Europa League te halen. Net als Manchester United vond ook Arsenal het moeilijk om een opvolger te zoeken voor iemand (Arsène Wenger) die er lang aan het bewind stond. Al was de vrije val al eerder ingezet.Op papier is alles aanwezig: financiële macht, één (Amerikaanse) beleidsbepaler en voetbalkennis. Het bewind bij de Gunners is in de handen van ex-voetballers: Edu vergaarde het voorbije jaar de macht als sportief directeur, Arteta evolueerde van head coach toch tot manager Engelse stijl, en Per Mertesacker leidt de Academy. Veel voetbalknowhow samen, die het schip weer op koers moeten brengen. Maar dat gaat met vallen en opstaan.Arteta, vorig jaar los geweekt uit de staf van Pep Guardiola, zocht zich de voorbije maanden - tijdens een lange negatieve reeks - te pletter naar het juiste evenwicht en een versneller op het middenveld. Vlak voor de drukke Kerstperiode gooide hij het roer om. Hij stapte af van verdedigen met drie, en gooide de 20-jarige Emile Smith-Rowe in de vuurlinie als spelmaker. Tegelijk maakte Edu werk van de komst van een nieuwe aanvallende middenvelder: Martin Ødegaard, geleend bij Real Madrid. De Noor probeerde de voorbije weken zijn trainingsachterstand weg te werken, viel een eerste keer (kort) in tegen Manchester United (0-0) en speelde vorige zaterdag bij Aston Villa al bijna een half uur. Onvoldoende om de nederlaag af te wenden, maar hoopgevend voor de toekomst.Met op de flanken Nicolas Pepe (links) en Bukayo Saka (rechts) is er voorlopig in de basis maar één plaats voor de twee bekende spitsen Lacazette en Aubameyang, vorig seizoen nog uitgespeeld als tandem. Nu voetbalt die laatste onder Arteta meestal vanaf de flank; een echte negen ziet de coach niet in de doelpuntenmaker. Lacazette, die vaak terugvalt uit de spits om zo ruimte te maken voor de twee naar binnen knijpende flankaanvallers, begon met twee goals tegen West Brom sterk aan 2021, maar is de laatste weken ook weer weggezakt.En zo blijft het voor Arteta zoeken. Ongetwijfeld ook tegen Leeds, dat zondagnamiddag allicht weer het meeste balbezit zal krijgen, waarna de Gunners proberen counteren.