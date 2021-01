De Australische doelman Mathew Ryan verlaat Brighton & Hove Albion en trekt op huurbasis naar Arsenal. Dat bevestigen beide clubs vrijdag.

De 28-jarige Ryan, ex-speler van Club Brugge en KRC Genk, verloor in december zijn plaats onder de lat aan Rob Sanchez. Daarvoor was hij 3,5 jaar eerste keuze bij Brighton. Hij speelde 121 premier Leaguematchen voor het team en hield 28 keer de nul.

Ryan was in de zomer van 2017 door Brighton overgenomen van Valencia. Die club leende hem in de maanden voor de transfer uit aan KRC Genk. Voor Ryan was het een terugkeer naar België nadat hij van 2013 tot 2015 tussen de palen stond bij Club Brugge. Daar kwam Valencia hem halen.

De Australische international vervangt bij de Gunners Matt Macey die naar Hibernian trok. Hij gaat de strijd aan met de Duitser Bernd Leno, de eerste keuze, en de IJslander Runar Alex Runarsson.

