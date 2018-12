Mathias Bossaerts: 'Ik denk dat ik gepast reageerde op de kritiek: met mijn voeten'

Het is wat NEC doet, legt algemeen directeur Wilco van Schaik uit: jonge jongens die een kras opliepen, weer oppikken en hen proberen te laten doorontwikkelen, zoals het eerder onder anderen deed met Arnaut Danjuma en Anthony Limbombe.

'Wij zijn een ontwikkelingsclub. Jonge talenten moeten tijd en vertrouwen krijgen. Hun ontwikkeling gaat met ups en downs, maar vaak wordt er van hen verwacht dat ze meteen elke keer top zijn. In Nederland was Memphis Depay op zijn negentiende al afgeschreven omdat hij een keer een hoed op had en twee verkeerde wedstrijden speelde.

'Mathias kreeg in Manchester en bij de nationale jeugdteams een prachtige opleiding en het is niet omdat het eens tegenzit dat zijn talent weg is. Hier zijn we heel blij met zulke gozers. Wij zijn een familieclub. Op het veld gaat het om presteren en winnen, maar eromheen vangen we ze op. Mathias liet nu al zien dat hij uitstekend kan voetballen. Het zal nog wel eens met hoogtes en laagtes zijn. Maar binnen twee, drie jaar speelt hij waar hij ooit wilde spelen.'

Mathias Bossaerts bevestigt in Sport/Voetbalmagazine dat het weer de goede kant op gaat met zijn carrière: 'Ze vingen mij hier goed op. Zowel bij de club als bij de staf en de spelers voelde ik mij meteen welkom. Na vier, vijf trainingen startte ik al in de basis op Roda JC, een van de moeilijkere wedstrijden, en daarna bleef ik staan. Dat positieve gevoel neem je mee op het veld. Zo bouw je zelfvertrouwen op.

'Na een moeilijke periode is speelminuten maken het belangrijkste. Het ging sneller dan verwacht, want vergeet niet dat ik in Oostende met de B-ploeg moest meetrainen en een voorbereiding zonder wedstrijden kende. Ook het voetbal dat hier gespeeld wordt, ligt mij. Ik ben een centrale verdediger die graag de opbouw van achteren uit mee verzorgt.

'Natuurlijk ben ik best nog wel jong, maar mijn ambitie was al verder te staan. Maar waar ik nu ben, voel ik mij goed. NEC was er vroeg bij, in mei al, maar in overleg met mijn makelaars besliste ik even af te wachten om te kijken welke interesse er nog zou zijn. Ik wou geen overhaaste beslissing nemen waar ik mij achteraf misschien ongelukkig bij zou voelen.

'Uiteindelijk ben ik heel blij met deze keuze. Zeker na wat er de voorbije zomer allemaal over mij in de media is verschenen. Ik denk dat ik daarop gepast reageerde: met mijn voeten. Dat ik direct weer werd opgeroepen voor de nationale belofteploeg geeft mij extra motivatie.'