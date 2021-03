De 29-jarige doelman van RC Strasbourg scheurde in juli zijn achillespees en na een lange revalidatieperiode is hij eindelijk weer wedstrijdfit.

In januari hervatte je de veldtrainingen. Hoe ver sta je nu? Matz Sels: 'Ik ben volledig speelklaar en kon ondertussen al pijnvrij twee oefenduels met de beloften afwerken. Dat stemt me gelukkig; de opluchting is groot. Vanaf nu ligt de beslissing om te spelen bij coach Thierry Laurey, met wie ik een goed contact heb. Ik voel me alleszins terug klaar voor het grote werk, ook al besef ik dat het echte ritme ontbreekt. Bovendien werd met Eiji Kawashima - die Bingourou Kamara verdrong - onder de lat recent vier op zes behaald tegen Monaco en Lille. Er is dus weinig reden om te veranderen. 'Vorig seizoen misten we door het stilleggen van de Ligue 1 op een haar na een Europees ticket. Nu staan we na een mindere start en een moeilijke periode veel te laag. De top tien dit seizoen is ons doel. Het enige jammerlijke is dat we dit seizoen nooit echt naar boven konden kijken.'Je staat hier sinds juli 2018 onder contract, in oktober 2019 werd je overeenkomst opengebroken tot 2024. Op welk vlak boekte je vooruitgang? Sels: 'Sowieso ervaring. Hou ouder je wordt, des te meer leiderschap je wilt en kunt overbrengen. Van achteruit stuur ik alles nog beter aan. Ik heb nu twee goede en constante seizoenen achter de rug, waarin we ook de Ligabeker wonnen. Het heeft alleen weinig zin om daar naar terug te kijken. Het enige wat telt, is de situatie nu en de toekomst. 'Ik voel alleszins veel vertrouwen en respect, maar ook een pak ambitie. Een vol stadion hier betekent 28.000 fans en veel sfeer. Volgend seizoen gaan ze nog uitbreiden, omdat het in normale omstandigheden altijd uitverkocht is. Strasbourg blijft een ploeg met het potentieel voor elk jaar een vaste plek bij de top acht. Ik voel me hier dus goed op mijn gemak.'Had je regelmatig contact met bondscoach Roberto Martínez en doelmannentrainer Erwin Lemmens? Sels: 'De bondscoach nam al snel nadat ik geblesseerd raakte contact op. Dat gaf me een positief gevoel en was mentaal gezien een opsteker. Hij zei me ook dat ik sterker kan terugkomen. Ook met Erwin Lemmens wisselde ik regelmatig wat berichten uit. Dat doet deugd; het is fijn om die steun en dat medeleven te voelen. Het wil toch zeggen dat ik een goede indruk liet. Ze weten wat ze aan me hebben; wanneer ze me nodig hebben, kunnen ze altijd op mij rekenen.'Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) is door een rugletsel nog een tijdje buiten strijd, waardoor er met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels niks mag gebeuren richting het EK. Een bijkomende uitdaging? Sels: 'Heel eerlijk: momenteel ben ik totaal niet bezig met dat scenario. Het heeft weinig zin vooruit te lopen op de feiten. Ik hoop gewoon zo snel mogelijk weer wedstrijden te kunnen afwerken op een hoog niveau, waardoor misschien op het einde van het seizoen nog iets moois kan volgen. Maar ik besef natuurlijk ook goed dat alles snel kan gaan, eenmaal ik hier weer het vertrouwen krijg als titularis. De Ligue 1 behoort tot één van de vijf grootste Europese competities, die logisch gezien nauw wordt gevolgd. Eerst moet ik terugkomen op een goed en aanvaardbaar niveau. Ik wil me graag opnieuw tonen. Dat staat vast.'Je volgt de Belgische competitie nog op de voet. Waarom wordt Club Brugge straks de terechte en verdiende kampioen in de Jupiler Pro League? Sels: 'Hun puntenvoorsprong zegt voldoende, maar ook omwille van de standvastigheid en stabiliteit in de club en hun spelerskern. Ze slagen er in om sterkhouders en bepalende pionnen zoals Hans Vanaken en Ruud Vormer langer aan zich te binden, verkopen op het juiste moment wat spelers maar halen als vervangers altijd jongens met meerwaarde, zoals nu Noa Lang en Bas Dost. Ze steken er echt wel bovenuit.'