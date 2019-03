Matz Sels met Strasbourg op prijzenjacht

Na vijf opeenvolgende keren finalewinst voor PSG gaat de Franse ligabeker in andere handen over.

De finale Strasbourg-Guingamp is een nogal verrassende affiche. Toen Lyon en PSG er in de kwartfinales uitgingen, had een duel tussen Monaco en Bordeaux nog wel belangstelling kunnen wekken. Maar nadat ze de grootste twee clubs uit het kampioenschap hadden geklopt, veroverden Strasbourg en Guingamp ook de scalp van die twee outsiders. En zo ontmoeten ze elkaar in het Pierre Mauroystadion in Rijsel. Dat stadion zal zaterdag ook vollopen voor de komst van die twee ploegen, die vrij anoniem door een competitie gaan die wordt gedomineerd door PSG en in mindere mate door Lyon.

De Elzassers, die altijd vurig worden gesteund door het volk, rekenen vooral op de reddingen van Matz Sels, een van de revelaties van het seizoen in Frankrijk. De Rode Duivel heeft voor hem Stefan Mitrovic en op rechts Kenny Lala, een andere seizoensrevelatie. Zonder echte vedette vooraan moet Strasbourg het vooral hebben van de verdediging.

Bij de Bretoenen vinden we Lucas Deaux (ex-Gent) en Ronny Rodelin (ex-Mouscron) terug, maar dé naam die op ieders lippen ligt, is die van Marcus Thuram. De zoon van ex-wereldkampioen en oud-verdediger bij Barça en Juventus Lilian Thuram is amper 21, maar geniet toch al een stevige reputatie in het Roudouroustadion. In alle competities samen scoorde hij al elf keer. Met zijn omgezette penalty was hij ook de held van de kwartfinale, die de mannen van Jocelyn Gourvennec wonnen tegen de reus uit Parijs. En zeggen dat Thuram een halfuur ervoor al een strafschop zag gestopt door Alphonse Areola.

Zijn lef en koelbloedigheid om de kwalificatie te verzekeren in de toegevoegde tijd, hebben zonder meer de schijnwerpers op hem gezet, maar dat belette hem niet om ook present te tekenen in de halve finale tegen Monaco. Zijn nieuwe uitdaging is nu om ook de maat te nemen van Matz Sels, maar die was dit seizoen in de topwedstrijden steeds op de afspraak.