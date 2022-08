De nummer 1 van Strasbourg staat voor zijn vijfde seizoen in de Ligue 1. Een seizoen met ook een wereldbeker in het midden. En daar wil de ex-doelman van onder meer KAA Gent en Anderlecht absoluut bijzijn, vertelt hij in onze Europese gids. 'Zo'n evenement van binnenuit beleven, dat moet iets fenomenaal zijn.'

Je hebt slechts twee caps voor de Duivels, waaronder een ongebruikelijke eerste invalbeurt toen je Simon Mignolet verving in de 89e minuut tegen Griekenland in een vriendschappelijke wedstrijd voor het laatste EK. In het verleden hebben sommige derde doelmannen zich wel eens geërgerd aan de status van eeuwig reservewiel. Hoe sta jij tegenover de bestaande hiërarchie?

Matz Sels: 'Of je nu veldspeler of keeper bent, je wil altijd spelen. Maar als je niet speelt omdat je geblokkeerd wordt door iemand als Thibaut Courtois, wat kan je dan zeggen? Hij is gewoon echt sterk, dat is geen schande. Ik ben tevreden met de kruimels, dat is hoe het is. Tegen Griekenland was ik blij om in te vallen, ondanks de context. Het was een geste van de coach, maar ik blijf er trots op. Ik heb zoveel jaar bij de nationale ploeg gezeten, het moest er eens van komen.' (lacht)

Over drie maanden krijg je misschien de kans om op je eerste wereldbeker te spelen, anderhalf jaar nadat je in de selectie voor het EK zat. Droom je er op je dertigste echt van om als derde doelman naar een WK in Qatar te gaan?

Sels: 'Natuurlijk wil ik erbij zijn! Zelfs als ik niet speel, is het nog steeds een wereldbeker! Nummer twee of nummer drie, dat maakt niet zoveel uit. Je bent daar ook in een rol van begeleiding, van ondersteuning. Dat is ook belangrijk. Zo'n evenement van binnenuit beleven, dat moet iets fenomenaal zijn. Een extra ervaring voor de toekomst ook. Je ziet, je leert. Je neemt het allemaal in je op.'

Sinds de Champions Leaguefinale tegen Liverpool wordt Thibaut Courtois wereldwijd als de beste doelman ter wereld beschouwd. Terecht?

Sels: 'Hij is een van de besten, dat is duidelijk, maar dat is natuurlijk geen kwestie van één wedstrijd. Hier in België kennen we hem al vijftien jaar. We weten dat hij al minstens tien jaar bij de beste vijf keepers ter wereld zit. We mogen fier en tevreden zijn met zo'n doelman.'

Wat maakt hem beter dan de concurrentie?

Sels: 'Mentaal is hij ontzettend sterk. Hij kwam nóg sterker uit zijn eerste moeilijke seizoen in Madrid, waar hij in concurrentie lag met Keylor Navas. Het belangrijkste in deze positie is weten hoe om je moet omgaan met zwakke momenten en er lessen uit trekken voor de toekomst. Iedereen kent de pure kwaliteiten van Thibaut, maar als je naast hem staat op training, zie je pas echt hoe uitzonderlijk hij is. Hij is erg lang, maar dat weerhoudt hem er niet van om extreem snel naar de grond te gaan. Zijn amplitude lijkt grenzeloos.'

Lees het volledige interview met de nummer 1 van Strasbourg in de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

