In een interview met het Spaanse Marca heeft PSG-coach Mauricio Pochettino het over Neymar, Mbappé, Messi en Ramos.

Mauricio Pochettino ontving Marca in het oefencomplex van PSG om er over zijn eerste weken bij de Franse topclub te praten. Het gerucht over de mogelijke komst van Lionel Messi en Sergio Ramos kon natuurlijk niet onbesproken blijven.

Zou je een betere coach worden als je Messi traint?

Pochettino: 'Ik respecteer de spelers die bij andere ploegen horen, anders leidt dat toch alleen maar tot kwaadheid. In de voetbalwereld zijn er geen heiligen, niemand kan erover klagen dat elke club eraan werkt om het team te verbeteren. Achter die zin moet je trouwens niets zoeken. We kunnen ook niet heiliger zijn dan de paus.'

Zou je Messi graag bij PSG zien?

Pochettino: 'Wat ik daarover ook zeg, het zal verkeerd geïnterpreteerd worden. En ik ben heel blij met de spelers die ik heb. Grote voetballers kunnen in gelijk welke competitie en in gelijk welke ploeg meedraaien.'

Zou je in je ploeg graag een leider als Sergio Ramos hebben?

Pochettino: 'Na een maand kan ik zeggen dat er bij ons spelers met veel leiderschap zitten. De strategie van PSG is al jaren, sinds we Ronaldinho naar hier haalden, om de opportuniteiten op de markt af te speuren en te bekijken welke spelers ons nog beter kunnen maken. Dat zullen we de komende maanden dus bekijken. Ramos zou hier een grote club vinden waar de obsessie is om altijd te winnen.'

Neymar en Mbappé

Hoe is het om om te gaan met grote sterren zoals Neymar en Mbappé?

Pochettino: 'De relatie met hen is heel spontaan en natuurlijk. We benaderen hen op een oprechte manier en we hopen van hen hetzelfde. We hebben geen vooroordelen en als we ergens aankomen, staan we altijd open. Het zijn in de eerste plaats mensen en ze zijn emotioneel erg intelligent. Vertrouwen bouw je niet zomaar op. Dat gebeurt met woorden en gebaren en we hebben een goeie feeling met hen sinds de eerste dag, net zoals met de andere spelers.'

Hoe is Mbappé en welke toekomst zie je voor hem?

Pochettino: 'Wie houdt niet van Mbappé? Met zijn glimlach, zijn gezicht, zijn energie,... Op zijn negentiende werd hij wereldkampioen. Er gebeuren straffe dingen met hem, maar hij is speciaal, met heel veel emotionele intelligentie. Hij heeft een enorm potentieel en het is een uitdaging en een geluk om met zo'n talent te kunnen werken. Daar word je een betere trainer van. Als je hem een oplossing voorschotelt, krijg je meteen vijf andere mogelijkheden.'

Mbappé wordt al een tijdje aan Real Madrid gelinkt. Zou hij daar passen?

Pochettino: 'Geruchten zullen er altijd zijn, maar ik zie hem nog veel jaren bij PSG blijven. En dat is ook wat de club wil. Het klopt wel dat hij een beslissing moet nemen, maar hij is hier tevreden en heel erg begaan met ons project.'

Mauricio Pochettino ontving Marca in het oefencomplex van PSG om er over zijn eerste weken bij de Franse topclub te praten. Het gerucht over de mogelijke komst van Lionel Messi en Sergio Ramos kon natuurlijk niet onbesproken blijven.Zou je een betere coach worden als je Messi traint?Pochettino: 'Ik respecteer de spelers die bij andere ploegen horen, anders leidt dat toch alleen maar tot kwaadheid. In de voetbalwereld zijn er geen heiligen, niemand kan erover klagen dat elke club eraan werkt om het team te verbeteren. Achter die zin moet je trouwens niets zoeken. We kunnen ook niet heiliger zijn dan de paus.'Zou je Messi graag bij PSG zien?Pochettino: 'Wat ik daarover ook zeg, het zal verkeerd geïnterpreteerd worden. En ik ben heel blij met de spelers die ik heb. Grote voetballers kunnen in gelijk welke competitie en in gelijk welke ploeg meedraaien.'Zou je in je ploeg graag een leider als Sergio Ramos hebben?Pochettino: 'Na een maand kan ik zeggen dat er bij ons spelers met veel leiderschap zitten. De strategie van PSG is al jaren, sinds we Ronaldinho naar hier haalden, om de opportuniteiten op de markt af te speuren en te bekijken welke spelers ons nog beter kunnen maken. Dat zullen we de komende maanden dus bekijken. Ramos zou hier een grote club vinden waar de obsessie is om altijd te winnen.'Hoe is het om om te gaan met grote sterren zoals Neymar en Mbappé?Pochettino: 'De relatie met hen is heel spontaan en natuurlijk. We benaderen hen op een oprechte manier en we hopen van hen hetzelfde. We hebben geen vooroordelen en als we ergens aankomen, staan we altijd open. Het zijn in de eerste plaats mensen en ze zijn emotioneel erg intelligent. Vertrouwen bouw je niet zomaar op. Dat gebeurt met woorden en gebaren en we hebben een goeie feeling met hen sinds de eerste dag, net zoals met de andere spelers.'Hoe is Mbappé en welke toekomst zie je voor hem?Pochettino: 'Wie houdt niet van Mbappé? Met zijn glimlach, zijn gezicht, zijn energie,... Op zijn negentiende werd hij wereldkampioen. Er gebeuren straffe dingen met hem, maar hij is speciaal, met heel veel emotionele intelligentie. Hij heeft een enorm potentieel en het is een uitdaging en een geluk om met zo'n talent te kunnen werken. Daar word je een betere trainer van. Als je hem een oplossing voorschotelt, krijg je meteen vijf andere mogelijkheden.'Mbappé wordt al een tijdje aan Real Madrid gelinkt. Zou hij daar passen?Pochettino: 'Geruchten zullen er altijd zijn, maar ik zie hem nog veel jaren bij PSG blijven. En dat is ook wat de club wil. Het klopt wel dat hij een beslissing moet nemen, maar hij is hier tevreden en heel erg begaan met ons project.'