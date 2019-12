Elke zaterdag berichten we in 'de tuin van Eden' over diens belevenissen bij Real Madrid. Deze week: langer out dan verwacht, de Hazardfan in Toni Kroos en de bekentenissen van Robert Green.

Eden Hazard zal langer out zijn dan gedacht, dat berichtten de Spaanse media afgelopen week. De competitiewedstrijd op Getafe, op zaterdag 4 januari, en de Spaanse supercup komen sowieso te vroeg.

Die laatste wordt afgehaspeld in Saudi-Arabië van 8 tot 12 januari, met vier clubs in plaats van twee. Tekenen ook present in Jeddah: FC Barcelona, Atlético en Valencia.

Leuke wedstrijden, maar voor Real Madrid is de supercup dit seizoen geen prioriteit en wordt er dus geen risico genomen met Eden Hazard, wiens terugkeer misschien zelfs pas voor eind januari of begin februari zou zijn.

De stem van Toni

Intussen draait het bij Real Madrid behoorlijk goed. Alleen: de afwezigheid van onze landgenoot begint te wegen. Eén cijfer maakt dat méér dan duidelijk: in de afgelopen zes matchen zonder Hazard maakte de Koninklijke acht goals. In de zes wedstrijden daarvóór, met het nummer 7 dat op toerental raakte, scoorde Real twintig keer.

Geen wonder dus dat Eden Hazard door EA Sports werd genomineerd voor het Team of the Year, zoals hij zelf ook aankondigde op zijn Instagrampagina. Er zijn overigens nog vijftien andere aanvallers genomineerd. Opvallend daarbij: geen Romelu Lukaku, wel Edens spitsbroeder Karim Benzema.

Kiezen tussen de twee is alvast voor Toni Kroos geen probleem. In een reactie op de Instagrampost van Hazard laat hij weten dat hij voor de Belg gestemd heeft.

Nog andere Belgen die genomineerd zijn voor de ploeg van het jaar van FIFA 20: Kevin De Bruyne bij de middenvelders en Jan Vertonghen bij de verdedigers. Van Thibaut Courtois geen spoor bij de keepers.

Sarri-bal

Robert Green (39), afgelopen seizoen derde doelman bij Chelsea, sprak afgelopen week met The Athletic, een site die zichzelf uitroept tot 'the new home of football writing' en alleen stukken met diepgang wil bieden met een select groepje van topjournalisten.

In dat interview deed Green een aantal opmerkelijke uitspraken over zijn ex-ploegmaat bij The Blues. Zo onthulde hij waarom Eden niet wilde ingaan op een aanbod van Bayern München: 'Hij zei: ik ga daar niet naartoe omdat Thorgan al in Duitsland voetbalt. Dan zou het daar te veel 'Eden Hazard en zijn broer' worden. Dat kan arrogant overkomen, maar in feite was het een genereus gebaar.'

Green omschrijft Eden als 'een van de sterkste karakters in de kleedkamer en zeker de beste speler'. Over de relatie van onze landgenoot met Maurizio Sarri is Green ook duidelijk: 'Ik herinner me de 4-1-overwinning tegen Cardiff in het begin van het seizoen. Tien spelers op het veld speelden toen Sarri-bal en Eden deed gewoon wat hij wou.'

Green vervolgt: 'Hij maakte een hattrick en werd uitgeroepen tot man van de match. Sarri loofde hem daarna als een van de beste spelers ter wereld, maar in feite had hij niets gedaan van wat hem opgedragen was.'