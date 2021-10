Bij PSG kent de Argentijn moeilijke tijden en ook thuis wordt Icardi niet meer geselecteerd door Wanda Nara, zijn vrouw en makelaar. Wat nu, Mauro?

Crisis op het veld, crisis thuis. Het zit de Argentijn Mauro Icardi, tot voor een paar jaar één van de topspitsen in het voetbal, momenteel niet mee. Bij PSG kwam hij dit seizoen nog maar aan 479 minuten in de Ligue 1 en 39 minuten in de Champions League, tegen Club Brugge dan nog.De drie doelpunten die hij al maakte dit seizoen dateren van het begin van de competitie, toen een aantal sterspelers nog niet terug waren in Parijs, na een deugddoende vakantie door het EK en de Copa América. Daar had Icardi geen recht op, want hij komt al jaren niet meer in aanmerking voor de Argentijnse nationale ploeg. Naar verluidt omdat Lionel Messi, dit jaar zijn ploegmaat in Parijs, zijn veto zou hebben gesteld. Messi is namelijk goed bevriend met Maxi López, een Argentijnse ex-voetballer, die deze zomer de voetbalschoenen aan de haak hing, en die voorheen getrouwd was met Icardi's vrouw. Messi zou het Icardi niet vergeven dat die het huwelijk en het leven van Maxi López kapot heeft gemaakt.Wanda Nara is de vrouw die eerst met Maxi López getrouwd was, en sinds een aantal jaar de echtgenote is van Icardi. Of beter gezegd: was. Want het bekende koppel is uiteen gegaan. Mauro en Wanda leerden mekaar indertijd kennen tijdens een vakantie toen Maxi López zijn vriend Icardi uitnodigde op zijn boot, om vast te stellen dat hij op het einde van die reis zijn vrouw kwijt was, die volop voor haar nieuwe liefde ging.Het leidde de afgelopen jaren tot een vechtscheiding die een speciaal kantje kreeg toen Icardi twee jaar geleden noodgedwongen Inter moest verlaten, om daar plaats te maken voor Romelu Lukaku. Wanda Nara verhuisde met haar man en de vijf kinderen, onder wie drie uit haar eerste huwelijk, van Milaan naar Parijs.Alleen raakte begin deze week bekend dat Icardi van PSG een paar dagen vrij kreeg om zijn privésituatie op orde te brengen. Zaterdag had het koppel in de auto op weg naar de training hevige ruzie. Wanda Nara vertrok meteen met een privévliegtuig naar het huis dat het koppel nog heeft in Milaan. Ze onvriendde haar man en op Instagram verwijderde ze alles foto's met hem. De relatie is ten einde, liet ze weten.De reden? Icardi zou haar bedrogen hebben met een bekende Argentijns model, de 29-jarige Eugenia Suárez, op een geheime plaats. Wanda Nara zou een detective ingehuurd hebben om haar man te laten volgen, en na de berichten vanuit die hoek beslist hebben om een punt te zetten achter haar huwelijk.Het probleem is dat zij niet enkel Icardi's man is, maar ook zijn manager. Zij was het die er destijds voor zorgde dat hij bij Inter een topcontract kreeg, en dat hij bij de gedwongen verhuis van Inter naar PSG zelfs een loonsverhoging bekwam. Bij Inter verdiende hij 4,5 miljoen, bij PSG 7,3 miljoen per jaar. Alleen zit hij daar momenteel als vijfde spits, en moet hij vanop de bank of de tribune toekijken hoe de driemansvoorhoede Messi-Mbappé-Neymar het doet. Niet min als concurrentie.Afgelopen zomer werd al gedacht aan een transfer, omdat hij de bui voelde hangen, maar toen wilde technisch directeur Leonardo hem nog niet laten gaan. Ook zijn jaarloon vormt een struikelblok. Niet veel clubs staan te springen om een spits die amper speelt zo'n riant loon te betalen. Het is nu lonken naar Newcastle, dat stevig wil investeren tijdens de wintermercato.Het probleem is ook dat Icardi's manager momenteel andere zorgen aan het hoofd heeft. Wanda Nara wil eerst bekomen en zit niet te springen om de man die haar heeft bedrogen gauw aan een nieuw onderkomen te helpen. Ze postte al een foto van haar hand zonder trouwring op Instagram met als bijschrift: 'Een hand zonder ring bevalt me beter.'Wordt ongetwijfeld zeer spoedig vervolgd.