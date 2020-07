Komend seizoen mag de amper 26-jarige Maxim Wouters als performance analist bij FC Groningen aan Arjen Robben vertellen wat er (nog) beter kan in zijn spel.

'Veel mensen denken bij performance analist meteen aan het fysieke werk, maar dat is eigenlijk niet mijn job', zegt Wouters. 'Ik doe vooral video- en data-analyses van wedstrijden van de tegenstander. Daarna bespreek ik met de coach welke tegenstander we best op welke manier aanpakken.'

'Na de match werken we in de andere richting. Dan bespreken we met de spelers wat we zelf beter hadden kunnen doen. Die analyses kunnen we ook gebruiken om spelers te laten zien dat we dingen juist goed hebben gedaan, ondanks een eventuele nederlaag.'

Komend seizoen mag de jonge Antwerpenaar ook de prestaties van ene Arjen Robben analyseren, én hem vertellen wat nog beter kan. 'Ik moet soms ook nog even in mijn arm knijpen', zegt Wouters lachend. 'Maar Arjen is echt een fijne kerel om mee te werken, hij is zeer open en sociaal.'

Op en top prof

De eerste groepstraining moest de vleugelspeler nog aan zich voorbij laten gaan. Een bewuste keuze van de club, zegt Wouters. 'Arjen heeft een jaar niet gevoetbald én hij heeft een verleden van blessures. Hij wilde zelf heel graag meetrainen, maar hij beseft ook wel dat het slimmer is om alles stap per stap te doen. Hij is op en top prof. Als je hem hier ziet rondwandelen, zie je de professionaliteit er gewoon afdruipen.'

Vandaag is Wouters voltijds aan het werk in het profvoetbal, tot enkele jaren geleden trainde hij de provinciale jeugd van KFC Katelijne, waarna het naar KV Mechelen, Antwerp en Beerschot ging. 'Op dit niveau wordt er veel meer op korte termijn gewerkt dan bij de jeugd. Het fijne is dat Groningen heel ontwikkelingsgericht nadenkt. Veel zaken die ik toepaste in het jeugdvoetbal komen hier dus terug.'

'Ik denk wel dat het volwassen voetbal mij nog meer aanspreekt. Die kick van een wedstrijddag is echt onbeschrijfelijk. Een week lang werken voor die negentig minuten. Vorig jaar wonnen we bijvoorbeeld van Ajax, de emoties die je dan voelt, dat maak je bij de jeugd niet mee.'

Hoofdcoach worden

Dat Wouters op zijn 26e deel uitmaakt van de staf van een profclub is op z'n zachtst gezegd straf te noemen. En in België bijna ondenkbaar. 'Groningen is sowieso een club die een heel jonge omkadering heeft. Hoofdcoach Danny Buijs is er ook maar 38. Ik denk dat ze in Nederland in het algemeen meer openstaan voor mensen met een profiel als het mijne. De reden dat ik vandaag deze job heb, is dat Groningen een vacature heeft uitgeschreven. Ik heb een hele sollicitatieprocedure moeten doorlopen. Bij mijn weten gebeurt zoiets niet bij Belgische clubs, daar wordt sneller teruggegrepen naar bekende namen.'

Wouters is naar eigen zeggen gelukkig als performance analist in Groningen, maar hij heeft wel een duidelijk doel voor ogen: hoofdcoach worden. Al wil hij geen stappen overslaan. 'Ik heb nog heel veel te leren. Deze job is daarvoor de ideale leerschool. Het is ook heel fijn dat de hoofdcoach en de rest van de technische staf me bij heel veel zaken betrekken. Zo ben ik aanwezig bij alle besprekingen en mag ik ook geregeld mee het veld op voor de trainingen.'

'Ik praat ook veel met de spelers. Enerzijds uit interesse, maar ook om er zelf uit te leren. Ik wil weten wat er in die jongens omgaat. Wat vinden zij van de trainingen? Hoe denken zij over bepaalde zaken? Door zo lang mogelijk mee te draaien in een technische staf, hoop ik de ervaring op te doen die ik zelf mis als speler.'

Yanko Beeckman

'Veel mensen denken bij performance analist meteen aan het fysieke werk, maar dat is eigenlijk niet mijn job', zegt Wouters. 'Ik doe vooral video- en data-analyses van wedstrijden van de tegenstander. Daarna bespreek ik met de coach welke tegenstander we best op welke manier aanpakken.''Na de match werken we in de andere richting. Dan bespreken we met de spelers wat we zelf beter hadden kunnen doen. Die analyses kunnen we ook gebruiken om spelers te laten zien dat we dingen juist goed hebben gedaan, ondanks een eventuele nederlaag.'Komend seizoen mag de jonge Antwerpenaar ook de prestaties van ene Arjen Robben analyseren, én hem vertellen wat nog beter kan. 'Ik moet soms ook nog even in mijn arm knijpen', zegt Wouters lachend. 'Maar Arjen is echt een fijne kerel om mee te werken, hij is zeer open en sociaal.'De eerste groepstraining moest de vleugelspeler nog aan zich voorbij laten gaan. Een bewuste keuze van de club, zegt Wouters. 'Arjen heeft een jaar niet gevoetbald én hij heeft een verleden van blessures. Hij wilde zelf heel graag meetrainen, maar hij beseft ook wel dat het slimmer is om alles stap per stap te doen. Hij is op en top prof. Als je hem hier ziet rondwandelen, zie je de professionaliteit er gewoon afdruipen.'Vandaag is Wouters voltijds aan het werk in het profvoetbal, tot enkele jaren geleden trainde hij de provinciale jeugd van KFC Katelijne, waarna het naar KV Mechelen, Antwerp en Beerschot ging. 'Op dit niveau wordt er veel meer op korte termijn gewerkt dan bij de jeugd. Het fijne is dat Groningen heel ontwikkelingsgericht nadenkt. Veel zaken die ik toepaste in het jeugdvoetbal komen hier dus terug.''Ik denk wel dat het volwassen voetbal mij nog meer aanspreekt. Die kick van een wedstrijddag is echt onbeschrijfelijk. Een week lang werken voor die negentig minuten. Vorig jaar wonnen we bijvoorbeeld van Ajax, de emoties die je dan voelt, dat maak je bij de jeugd niet mee.'Dat Wouters op zijn 26e deel uitmaakt van de staf van een profclub is op z'n zachtst gezegd straf te noemen. En in België bijna ondenkbaar. 'Groningen is sowieso een club die een heel jonge omkadering heeft. Hoofdcoach Danny Buijs is er ook maar 38. Ik denk dat ze in Nederland in het algemeen meer openstaan voor mensen met een profiel als het mijne. De reden dat ik vandaag deze job heb, is dat Groningen een vacature heeft uitgeschreven. Ik heb een hele sollicitatieprocedure moeten doorlopen. Bij mijn weten gebeurt zoiets niet bij Belgische clubs, daar wordt sneller teruggegrepen naar bekende namen.'Wouters is naar eigen zeggen gelukkig als performance analist in Groningen, maar hij heeft wel een duidelijk doel voor ogen: hoofdcoach worden. Al wil hij geen stappen overslaan. 'Ik heb nog heel veel te leren. Deze job is daarvoor de ideale leerschool. Het is ook heel fijn dat de hoofdcoach en de rest van de technische staf me bij heel veel zaken betrekken. Zo ben ik aanwezig bij alle besprekingen en mag ik ook geregeld mee het veld op voor de trainingen.''Ik praat ook veel met de spelers. Enerzijds uit interesse, maar ook om er zelf uit te leren. Ik wil weten wat er in die jongens omgaat. Wat vinden zij van de trainingen? Hoe denken zij over bepaalde zaken? Door zo lang mogelijk mee te draaien in een technische staf, hoop ik de ervaring op te doen die ik zelf mis als speler.'Yanko Beeckman