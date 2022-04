Het was een erg opvallende transfer, die van Maxime Lestienne naar de Lion City Sailors in Signapore. Het Nederlandse Voetbal International strikte de Belg voor een interview waarin hij het onder meer heeft over zijn keuze voor Azië en zijn rol van vedette binnen de ploeg. 'Ze vinden het ongelooflijk dat ik tegen Andrés Iniesta heb gevoetbald.'

Na vier seizoenen nam Maxime Lestienne tijdens de wintermercato afscheid van Standard. Zijn nieuwe club was wel een erg verrassende met Lion City Sailors... in Singapore. 'In eerste instantie keek ik vooral naar clubs uit het Midden-Oosten', vertelt de 29-jarige Belg aan VI, 'maar toen kwam deze club ineens op mijn pad.' Na heel wat opzoekwerk bleek de club uit Azië dan ook de juiste keuze voor de volgende stap. En daar heeft hij voorlopig nog geen spijt van. 'Ik zou hier ook prima op vakantie kunnen. De club heeft me perfect opgevangen en ik voel me goed.'

Al is het leven in Signapore blijkbaar wel erg duur. 'Met het geld dat ik hier betaal, zou ik in België een kasteel kunnen kopen', lacht hij. 'Er wonen hier ontzettend veel rijke mensen. Alles is duur. Het is een beetje vergelijkbaar met Monaco.' Mede door de vele westerse invloeden verloopt zijn aanpassingsproces soepel. Zo zijn er ook veel Europese restaurants in Singapore, maar ook daarvoor moet hij flink de portemonnee trekken. 'Het lokale voedsel is een stuk goedkoper, maar dat eet ik niet. Ik heb hier bijvoorbeeld ook geen auto, omdat het haast niet te betalen is. Iedereen gebruikt hier een Uber om op zijn bestemming te komen.'

Tussen zijn wedstrijden en trainingen door is hij vooral druk om zijn kinderen te vermaken. Ze wachten nog op hun visums, waardoor ze nog niet naar school kunnen. 'Ze zijn heel lief, maar vooral de jongste van drie kan nog weleens lastig zijn', lacht hij. 'Het is hier prachtig weer, dus ik neem ze vaak mee naar het strand of de speeltuin.' Ook op de kunstgrasvelden van Singapore heeft hij inmiddels zijn draai gevonden. Hij geeft regelmatig assists en afgelopen weekend maakte hij zijn eerste doelpunt.

De lokale spelers vragen hem het hemd van het lijf. 'Ze dromen er allemaal van om in Europa te spelen, dus ze zijn erg nieuwsgierig naar mijn ervaringen.' Ze willen alles weten van zijn wedstrijden tegen clubs als Manchester United, Barcelona of Real Madrid. 'Ze kijken hier enorm op tegen topspelers. Maar ik leg ze dan uit dat ik mijn tegenstanders altijd gewoon als mensen zag. Ze vinden het ongelooflijk dat ik tegen Andrés Iniesta heb gevoetbald, die ze hier in Azië goed kennen doordat hij nu bij Vissel Kobe in Japan speelt.'

