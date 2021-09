Het was een verrassende transfer van de zomermercato: Maximiliano Caufriez (24) verliet STVV voor een avontuur bij Spartak Moskou.

Hoe kwam die opmerkelijke transfer tot stand? Maximiliano Caufriez: 'Laat me beginnen met te zeggen dat er heel wat onzin geschreven is rond mijn transfer. Ik las onder meer dat ik nog slechts een jaar onder contract lag bij STVV, maar dat waren er nog drie. Over mijn opstapclausule zeiden ze dat die 2,5 miljoen euro bedroeg, maar die lag op 3 miljoen. Soit, dat is niet zo belangrijk, maar ik wou het toch even kwijt. 'Los daarvan: ik was aan het seizoen begonnen zonder ook maar te denken dat een transfer tijdens de mercato tot de mogelijkheden behoorde. Met de komst van een andere trainer zag ik me volledig instappen in een nieuw project. Ik hoorde wel van buitenlandse belangstelling, maar er was niets concreets. Op de laatste dag van de transferperiode contacteerde mijn makelaar ( David Lasaracina, nvdr) me om me over de interesse van Spartak te vertellen. Hij zei me dat de club een bod ging doen bij Sint-Truiden. De dag nadien ontmoetten de twee partijen elkaar een eerste keer en dat leidde meteen tot een akkoord. Ik vond het een unieke kans en een fantastische ervaring, maar ik wilde er toch enkele dagen over nadenken en de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.'Wat gaf de doorslag om in te gaan op de aanbieding van Spartak? Caufriez: 'In een carrière als voetballer moet je, vind ik, op een bepaald moment uit je comfortzone durven te stappen. Ik wist dat mijn leven radicaal zou veranderen, maar ik sprak erover met mijn vrouw en we beslisten om de stap te zetten. Uiteindelijk ben ik alleen vertrokken, door een visakwestie, maar binnenkort komen ook mijn vrouw en twee kinderen naar hier. Tot dusver heb ik alleszins geen spijt van mijn keuze, want ik ben terechtgekomen in een club met grote ambities. Ik ga mooie Europese wedstrijden kunnen spelen, waardoor ik meer in de picture zal staan. Mijn carrière kan hierdoor in een stroomversnelling komen.'Enkele dagen na je overstap maakte een Russische journalist na een gesprek met de CEO van Spartak bekend dat die zijn twijfels had over jouw komst. Hoe reageerde je daarop? Caufriez: 'Dat was een storm in een glas water. In Rusland weet iedereen dat die bewuste journalist erom bekend staat dat hij het clubbestuur geregeld woorden in de mond legt. Dat is zowat zijn handelsmerk. Hij wou ook nu weer een polemiek starten, maar dat is niet gelukt. Mijn makelaar heeft inlichtingen ingewonnen en die CEO heeft die zaken nooit gezegd. Het gaat dus om een foutief gerucht dat snel opgehelderd raakte.'Wat heeft Spartak er volgens jou toe gebracht om een speler als jij binnen te halen? Caufriez: 'Dat is een moeilijke vraag, want ik begrijp dat mijn transfer veel mensen verbaast. Spartak is immers een topper in Rusland, een club met veel internationals en topspelers als Quincy Promes, die me trouwens heel hartelijk ontvangen heeft. Er voetballen hier veel jongens van wie ik de naam al kende voor ik mijn contract tekende. Ik ben er me bewust van dat ik tijd zal nodig hebben om mij aan te passen, maar ik neem die handschoen graag op. Het clubbestuur gelooft in mij en houdt van een speler met mijn profiel: iemand die niet bang is om het duel aan te gaan. Op het embleem van de club staat een gladiator. Daarmee is alles gezegd. Spartak Moskou wou een speler die nooit aflaat. Ze hebben die gevonden.'Peter Maes probeerde jou vorig jaar uit in een iets meer aanvallende positie op de rechterflank. Bij Spartak zien ze voor jou een rol centraal in een driemansverdediging. Wat vind je daarvan? Caufriez: 'Het was eerder onverwacht dat Peter Maes mij op die positie zette, maar het werkte goed voor enkele wedstrijden. Tot aan mijn uitsluiting tegen Standard, om precies te zijn. Daarna keerde ik terug centraal in de verdediging of met een voornamelijk verdedigende taak op de rechterflank in een viermansdefensie. Ik vond het zelf wel tof om me meer aanvallend uit te leven, maar ik denk dat mijn beste positie centraal achterin is. Dat is inderdaad de rol waarvoor Spartak me gehaald heeft.'