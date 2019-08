PSG wil misschien van Neymar af, het verloor vandaag al een andere Braziliaan. Sportief directeur Maxwell keert terug naar zijn thuisland door een conflict met zijn ex, dat schrijft Le Parisien.

In juni startte het gerecht van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais een procedure tegen Maxwell (37) nadat zijn ex-partner een klacht voor slagen en verwondingen had neergelegd. 'Voor het welzijn van mijn kinderen zal ik mijn volledige onschuld bewijzen en aantonen dat dit leugens zijn', had Maxwell toen gereageerd. PSG en Maxwell zouden een van de volgende dagen rond de tafel zitten.

Nog volgens Le Parisien zou PSG hem willen inschakelen in een rol als ambassadeur in Brazilië. Maxwell beëindigde zijn spelerscarrière in 2017 bij PSG en ging daarna als sportief verantwoordelijke aan de slag bij de Franse topclub.

Het is de tweede juridische hetze op korte tijd waar de Franse topclub mee te maken krijgt. Zorgenkind Neymar werd afgelopen weekend nog uitgejouwd door de supporters, maar werd in het recente verleden beschuldigd van verkrachting. Wegens gebrek aan bewijzen liet eerst de Braziliaanse politie en daarna de onderzoeksrechter de klacht vallen.

Ondertussen lijkt de 27-jarige voetbalster toch onderweg naar FC Barcelona. Zo zouden we het vijfluik Neymar-Messi-Griezmann-Suarez-Coutinho kunnen krijgen, tenzij die laatste nog vertrekt of zelfs de omgekeerde beweging maakt.