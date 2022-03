Woensdagavond moet Real Madrid een 1-0-achterstand ophalen in de 1/8e finales van de Champions tegen PSG. Boosdoener voor de koninklijke in de heenwedstrijd was de Franse topspits Kylian Mbappé, uitgerekend de wereldster die de Madrilenen al geruime tijd proberen aan te trekken. Een overzicht van een deal die al lang beklonken is, maar toch blijft aanslepen.

Even leek het nog alsof Mbappé geblesseerd zou uitvallen voor de terugwedstrijd. Een trap van zijn Senegalese ploegmaat Idrissa Gana Gueye op training was de aanleiding voor de onzekerheid. Maar nu lijkt de Franse ster alsnog speelklaar te geraken om te schitteren in het Bernabéu, iets wat we hem de komende jaren misschien wel vaker zullen zien doen..

De speler kwam voor het eerst in contact met Real op twaalfjarige leeftijd. De vinnige aanvaller had furore gemaakt bij de Clairefontaine-academie - waar in het verleden al sterren als Thierry Henry en Nicolas Anelka uit zijn voortgekomen - en Real nodigde hem uit voor wat trainingen bij de jeugdploegen. Mbappé ontmoette er toen onder meer Zinedine Zidane en zijn idool Cristiano Ronaldo. Volgens vader Wilfried Mbappé was het echter nooit de bedoeling om effectief bij Real Madrid te gaan spelen. Tegen France Football zei hij eerder dit jaar: 'We zijn nooit naar Madrid gegaan met de intentie om meer te leren over zijn potentieel daar. We deden het gewoon om hem een plezier te doen.'Zo geschiedde, Mbappé ging niet naar Real en bleef in Frankrijk. Twee jaar later maakte hij de overstap naar de jeugdacademie van Monaco. Daar zou hij uiteindelijk doorbreken in het seizoen 2016-17, in wat geldt als één van de beste Monegaskische jaren ooit. Zo onttroonde Monaco PSG voor het eerst in vier seizoenen in de Ligue 1 en bereikte het de halve finales van de Champions League na topwedstrijden tegen Dortmund en Manchester City. Cruciaal waren de prestaties van sterren als Mbappé en Bernardo Silva. Al snel gold de Fransman als één van de grootste talenten in het voetbal, wat leidde tot hernieuwde interesse van de Koninklijke. Ook nu stond Mbappé dicht bij een overstap naar Real. Maar uiteindelijk werd het PSG, wat van hem de duurste tiener ooit maakte. Later zei PSG-scout Luis Ferrer hierover dat ze 'dubbel zo hard' hadden moeten werken om hem te krijgen als Real Madrid.Ook bij PSG scoorde hij het ene na het andere doelpunt en won hij verschillende keren de titel én de beker. Alleen de gegeerde Champions league overwinning bleef uit: PSG strandde in de finale van de 'corona-editie' van de Champions League tegen Bayern München. Geruchten over een transfer waren nooit ver weg - niet abnormaal voor zo'n succesvolle speler - maar in 2021 werden de linken met Real Madrid steeds intenser. In Madrid waren ze namelijk verbolgen over de complete mislukking van Eden Hazard, die geplaagd door fitheidsproblemen en vormdippen nooit de galactico lijkt te worden die hij moest zijn. Aartsrivaal Atlético lag op koers om de titel te pakken en de fans snakten naar een nieuwe superster. De roep om Mbappé werd steeds luider. Wanneer voorzitter Florentino Perez in april 2021 vragen kreeg over de Fransman in een talkshow antwoordde hij mysterieus 'Tranquillo' of rustig aan. Een nieuwe slagzin was geboren. Het simpele antwoord zou een feilloze beschrijving worden van de aanslepende transfersage die op komst was. Die zomer stonden club en speler opnieuw enorm dicht bij elkaar. Mbappé zou intern hebben aangegeven dat hij naar Real wou vertrekken maar PSG deed er alles aan om hem te houden. De geruchtenmolen draaide aan hoog tempo en de dynamiek in de onderhandelingen leek constant te veranderen. De onderhandelingen werden verder beïnvloed door de komst van Lionel Messi naar Parijs en het nakende einde van Mbappé's contract in 2022. Bovendien verschenen er video's waarop Mbappé Spaans sprak. Op verschillende momenten in die zomer leek de deal beklonken. Zo werd gezegd dat de PSG-spelers intern al geaccepteerd hadden dat de speler zou vertrekken. Real Madrid communiceerde ook nog eens open over hun interesse en gaf aan dat de speler zelf wou vertrekken. Er werden bedragen genoemd van 160 miljoen euro. Maar PSG boog niet. Zelfs al wisten ze dat zijn contract bijna afliep, Mbappé moést en zou blijven. De twee clubs voerden bij wijlen een open oorlog in de pers. Mbappé zelf communiceerde dan weer niet eenduidig, voor het Europees kampioenschap zei hij te willen vertrekken. Op andere momenten leek hij dan weer alle opties open te laten. Uiteindelijk ging de deal toch niet door: Mbappé zou tenminste tot de volgende transferperiode bij PSG blijven. Maar sinds die zomer beheerst Kylian Mbappé het transferbeleid van Real Madrid. Alles lijkt rond hem te draaien. The Athletic beschrijft zijn wens om naar Real te gaan als 'voetbals slechtst bewaarde geheim'. In zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen werd Mbappé zelfs nog uitgefloten door de eigen fans. De relatie met PSG leek fundamenteel veranderd, de fans sloten hem niet meer zomaar opnieuw in de armen. De verhalen van de zomer deden meer en meer uitschijnen dat hij daar tegen zijn wil zou spelen. Ondanks al die zaken blijft Mbappé's niveau wel op peil: hij scoorde al 24 doelpunten in alle competities en trekt de Parijse kar daar waar co-vedetten Neymar en Messi het laten afweten.Real lijkt sinds die mislukte onderhandelingen dus alle pijlen op Mbappé te richten. Het doet nauwelijks nog dure aankopen. Enkel deze zomer deed het nog eens wat koopjes met David Alaba (Transfervrij) en het jonge talent Eduardo Camavinga (31 Miljoen euro). En ook in de pers gaat het continu over de Franse ster. Sinds 1 juli 2021 staat hij vaker op de cover van Marca of AS dan om het even welke speler van Real Madrid. Na de heenwedstrijd in Parc Des Princes enkele weken geleden wijdde Marca ook nog eens zes pagina's aan de prestatie van Mbappé. Ter vergelijking: Thibaut Courtois, die nochtans een penalty van Messi stopte, moest het stellen met één artikel. Meer en meer wordt de 22-jarige een obsessie voor Real Madrid. Verschillende media claimen dat stemmen binnen de club er gewoon van uitgaan dat Mbappé volgend jaar naar de Spaanse hoofdstad komt. Nu zijn contract nog steeds niet verlengd is lijkt dat scenario steeds plausibeler. Elke poging tot contractonderhandelingen die PSG onderneemt, strandt. Mbappé zelf blijft echter ambivalent. Hoewel het duidelijk is dat Real zijn droombestemming is, blijven er tegenstrijdige signalen komen van zijn entourage, hemzelf en zijn familie. Zo kunnen we zelfs nu nog steeds niets met 100% zekerheid stellen over de grootste transfersaga in het voetbal. Één ding is zeker, woensdagavond zal Mbappé wél naar het Bernabeu komen. Het valt nog af te wachten hoe cruciaal deze wedstrijd wordt in de knipperlichtrelatie tussen de Fransman en Real Madrid.