Kylian Mbappé was maandagavond de antiheld bij de Fransen. Zijn penaltymisser tegen Zwitserland betekende voor de wereldkampioen het einde van het EK. Achteraf bood de aanvaller van PSG zijn verontschuldigingen aan via Instagram.

"Het is heel moeilijk om deze bladzijde om te draaien. De droefnis is immens na deze uitschakeling, we hebben ons doel niet kunnen bereiken", opent hij. "Het spijt mij voor die strafschop. Ik heb geprobeerd de ploeg te helpen maar ben daar niet in geslaagd. Het zal moeilijk worden om de slaap te vatten, maar het hoort jammer genoeg bij de ups en downs van deze sport waar ik zo van hou."

Mbappé zegt de ontgoocheling van de supporters te begrijpen en bedankt hen voor hun steun. "Het belangrijkste wordt om weer recht te krabbelen voor de uitdagingen die volgen. Mijn gelukwensen en veel succes aan Zwitserland", besluit hij.

Frankrijk ging er maandagavond in de achtste finales uit na een knotsgekke voetbalavond in Boekarest. Na 120 minuten stond het 3-3. De Zwitsers wonnen de penaltyreeks met 5-4 en mogen naar de kwartfinales tegen Spanje.

