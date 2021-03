Sinds 2020 is er geen houden aan Erling Haaland en Kylian Mbappé. Wat hebben de twee toptalenten met elkaar gemeen? En wat onderscheidt hen van alle andere kleppers in Europa?

Sinds hun oogverblindende prestaties in de heenwedstrijden van de achtste finales van de Champions League zijn veel analisten er vrij zeker van: er zit een wissel van de macht aan te komen. Enter Erling Haaland en Kylian Mbappé. Exit Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Vanuit bepaalde hoeken wordt er zelfs een kunstmatige rivaliteit gecreëerd tussen de twee twintigers zoals we die kenden van 2009 tot 2018 toen Ronaldo en Messi de Champions League en de Primera Division monopoliseerden. Veel non-believers twijfelen aan die theorie - de kans is zelfs niet onbestaande dat ze ooit samen voor pakweg Real Madrid zullen spelen.

Misschien zou het niet eens een afknapper zijn mochten Haaland en Mbappé niet in dezelfde gewichtsklasse vechten. Terwijl de laatste noten van de Champions Leaguehymne opstijgen boven het Signal Iduna Park worden Haaland en Mbappé voor het eerst samen op beeld vastgelegd tijdens de traditionele handshakes. Die dag laat Haaland aan heel Europa zien hoe je brute kracht combineert met een paar voeten die als sloophamers gebruikt kunnen worden om een verdediging neer te halen. Zelfs Mbappé moet het hoofd buigen bij zoveel geweld en het is in dat soort wedstrijden dat zijn tekortkomingen naar boven komen. Het is paradoxaal en eerder zeldzaam bij een speler van zijn kaliber, maar hij heeft nog te veel zwakke punten om beschouwd te worden als een complete aanvaller. Op onderdelen als explosiviteit, dribbelvaardigheid en snelheid scoort hij 19,9 op 20. Maar zijn timing op hoge ballen, zijn duelkracht, zijn spel met de rug naar doel en zijn looplijnen zijn voor verbetering vatbaar. In Frankrijk zijn ze ervan overtuigd dat hij de beste Franse voetballer ooit kan worden. Dat geldt in zekere zin ook voor Haaland, die een paar jaar geleden bij Molde negatieve scoutingrapporten kreeg door zijn gebrekkige techniek en zwakke balbehandeling. Intussen is hij de onbetwiste leider geworden van een gouden generatie Noorse voetballers die hun land voor het eerst sinds 2020 moeten kwalificeren voor een EK of WK. 'Heel Noorwegen gelooft dat deze lichting beter is dan de ploeg met Ole Gunnar Solskjaer, Stig Inge Bjørnebye, Henning Berg, Tore André Flo, Ronny Johnsen en Kjetil Rekdal die Brazilië klopte op het WK 1998', zegt Arilas Berg Ould- Saada, journalist bij het Noorse dagblad Verdens Gans. 'Noorwegen heeft het goed aangepakt op het vlak van jeugdwerking. Haaland is veruit de beste, maar hij zal de komende jaren omringd worden door Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Sander Berge en Jens Petter Hauge. De komende twintig jaar zullen we volgens mij meer deelnemen aan internationale tornooien dan de voorbije twintig jaar.' De ambities van Mbappé zijn onbegrensd. Hij won als 19-jarige het WK, maar de komende jaren heeft hij zijn zinnen gezet op de Champions League, het EK, de Olympische Spelen en de Ballon d'Or. En hij wil meer: zijn hersenen werden voorgeprogrammeerd om de wereld te veroveren. In zijn entourage beweren ze zelfs dat Mbappé morgen zomaar de ruimte in zou gaan mocht er iemand hem vertellen dat er ergens een kampioenschap van het heelal gehouden zal worden. Zijn astronomische transferwaarde van 180 miljoen euro is het enige struikelblok op weg naar de stratosfeer. Al is het wel zo dat Mbappé na deze zomer nog een jaar onder contract ligt in Parijs en dat zijn prijs de komende maanden een serieuze duik kan nemen. In het meest onwaarschijnlijke scenario zou de Parijzenaar zelfs kunnen beslissen om zijn contract niet te verlengen en in 2020 gratis over te stappen naar de Premier League of de Primera División. De onderhandelingen zullen dus om een thema draaien: hoeveel moet de afkoopsom bedragen indien Mbappé zijn overeenkomst verlengt? In Frankrijk is het verboden om een opstapclausule op te nemen in een contract en daarom zullen de partijen een gentlemen's agreement moeten overeenkomen. Toeval of niet, maar Haaland moet deze zomer net als zijn Franse collega een gordiaanse knoop ontwarren. De Noor kan voor een gelimiteerd bedrag van 75 miljoen euro weg - wat ver onder zijn waarde ligt - maar die clausule kan pas in de zomer van 2022 geactiveerd worden. Kandidaat-kopers die geen jaar meer willen wachten, zullen nu dus de volle pot moeten betalen. Welingelichte bronnen in Noorwegen denken dat Borussia Dortmund zijn MVP moet verkopen als ze naast de Champions League grijpen. De Premier League is hoe dan ook de droombestemming van Haaland. 'Is het in deze tijden wel deontologisch verantwoord om zo veel geld te spenderen aan een speler?', zegt Nico Vaesen van SportPlus, die als makelaar gespecialiseerd is in de Engelse markt. 'Ook de topclubs worden hard getroffen door corona. Maar ik denk dat sommige clubs toch een risico zullen nemen omdat ze ervan uitgaan dat alles binnen enkele jaren weer genormaliseerd zal zijn. Achteraf zullen ze kunnen zeggen dat ze op het juiste moment hebben toegeslagen.''Aymen, dit is geen afscheid. Waar je ook bent, je zal altijd in het hart van de inwoners van Bondy zitten.' Dat was het pakkende eerbetoon dat Mbappé op 27 februari op Twitter publiceerde na de moord op zijn 15-jarige wijkgenoot Aymen. Wanneer Mbappé zich roert in het publieke debat is het geen aanstellerij. Hij sprak zich in het recente verleden ook al openlijk uit tegen racisme en tegen het politiegeweld in Frankrijk. Zijn moeder Fayza Lamari waakt erover dat hij met zijn voeten op de grond blijft - als boutade zegt ze vaak dat haar zoon geen vaccin heeft uitgevonden maar gewoon voetballer is - maar Mbappé beseft dat de tijdsgeest zo geëvolueerd is dat topsporters openhartig voor hun mening mogen uitkomen. Op een paar duizend losgeslagen twitteraars na nemen de Fransen er geen aanstoot aan dat Mbappé via zijn sociale media bepaalde maatschappelijke onderwerpen vulgariseert. In Noorwegen is Haaland zo populair dat Noorse kranten weten dat hun verkoopcijfers een boost zullen krijgen als ze een artikel aan hem wijden. De twintiger met de koddige babyface heeft in amper een jaar tijd Ødegaard voorbijgestoken als grootste ster van het Noorse voetbal en hij mag zich intussen hét jongerenidool van zijn land noemen. Bij Verdens Gans, de grootste krant van Noorwegen, hebben ze aan de hand van analyses en statistieken zelfs kunnen aantonen dat de gemiddelde leeftijd van het lezerspubliek drastisch daalt wanneer Haaland op de voorpagina staat. Hij heeft bijlange niet het charisma of de uitstraling van Mbappé, maar hij heeft zich in 2020 wel meer opengesteld voor de buitenwereld. 'In het begin voelde hij zich onbegrepen. Zelfs aan Noorse journalisten gaf hij korte en nietszeggende antwoorden', merkt Berg Ould-Saada op. 'Wij vonden hem simpel van geest, onbereikbaar en oninteressant. Vorige zomer is de kentering gekomen. Hij heeft toen deelgenomen aan een aantal podcasts en we zagen in dat hij humor had en toegankelijk is. Hij is echter zo gefocust op zijn job als voetballer dat ik hem de komende jaren geen standpunten zie innemen zoals een Marcus Rashford en een LeBron James. ' In Parijs braken er ooit onlusten uit toen Mbappé in een plaatselijke supermarkt in het chique 16e arrondissement van Parijs onder andere gruyèrekaas was gaan kopen. Sindsdien beperkt hij het aantal verplaatsingen te voet tot een minimum. Maar het fenomeen Mbappé heeft al lang mondiale proporties aangenomen. Na het WK 2018 in Rusland kreeg de clan Mbappé meer dan tweehonderd voorstellen binnen van merken die met Kyky wilden samenwerken. NBA-vedetten LeBron James en Giannis Antetokounmpo sturen hem geregeld tekstberichten, in oktober 2018 stond hij op de cover van de internationale editie van Time en ga zo maar door. De andere landen zijn zelfs stikjaloers op Frankrijk. Uit een bevraging bij supporters van Real Madrid en Barcelona bleek Mbappé de speler te zijn die zij het liefste in hun ploeg zouden willen hebben. Met zijn 6,7 miljoen volgers op Instagram komt de aanvaller van Borussia Dortmund niet eens aan de hielen van de twee jaar oudere Mbappé. Volgens Vaesen, die met SportPlus Media mede de personal branding verzorgt van onder anderen Simon Mignolet en Björn Engels, zal Haaland pas een inhaalbeweging maken na zijn transfer naar een Europese topclub. 'Mbappé staat al langer aan de wereldtop en daar zit een hele machine achter die op volle vermogen draait. Ik kan me voorstellen dat de raadgevers van Haaland gebruik zullen maken van de hype om zijn maximale marktpotentieel te benutten.' Haaland is de boy next door, die op zijn thuisadres in Bryne zoveel fanmails krijgt dat de conciërge van zijn appartementsgebouw regelmatig de brievenbus leeg moet maken. Zodra het publiek weer welkom zal zijn in de stadions zullen ze in Noorwegen pas echt merken hoeveel volk Haaland op de been kan brengen. Berg Ould-Saada herinnert zich dat er een heus mediacircus op gang kwam toen Ødegaard naar Real ging. 'Bij Haaland zullen we iets meemaken dat nog nooit vertoond is in Noorwegen. Haaland geniet van zijn bekendheid - de aandacht geeft hem energie - maar het zal hem nooit afleiden.' Met de hulp van zijn moeder lanceerde Mbappé in 2020 zijn eigen stichting. 'Inspired by KM' wil elk jaar 98 kinderen uit minder bemiddelde Parijse gezinnen sport- en culturele activiteiten aanbieden waar ze normaal geen toegang tot hebben. Het cijfer 98 is niet lukraak gekozen: het is een verwijzing naar het geboortejaar van Mbappé. Daarnaast is hij als peter nauw betrokken bij Premiers de Cordée, een vzw die zieke kinderen bijstaat. Drie jaar geleden stortte hij zijn WK-premie van 350.000 euro integraal door aan Premiers de Cordée en volgens de overlevering raasde hij de dag na een nederlaag tegen Lille met een Mercedes Vito door Parijs om onaangekondigd een meeting bij te wonen van de organisatie. Ooit wil Mbappé een project opstarten in Afrika, het continent waar zijn Algerijnse moeder en Kameroense vader afkomstig zijn, maar nu is het vooral Bondy dat mee profiteert van het succes van zijn meest bekende zoon. Met zijn sponsor Nike financierde hij de bouw van een agora voetbalplein en de renovatie van een gymnasium. Tijdens de lockdown liet hij ook maaltijdpakketten leveren aan de armste inwoners van zijn geboortestad. Toen er een crowdfunding georganiseerd werd om de verongelukte Emiliano Sala en piloot David Ibbotson op te sporen in het Kanaal, kwam Mbappé over de brug met 65.000 euro. Als ex-collega vond hij het zijn plicht om een financiële bijdrage te leveren om het mysterie te helpen oplossen. Zijn sociaal bewustzijn en zijn zin voor filantropie heeft Mbappé zonder twijfel van zijn moeder geërfd, die twintig jaar actief was in de sociale sector. Maar zijn jeugd in Bondy, dat kreunt onder hoge werkloosheidscijfers en kleine criminaliteit, heeft ook zijn ogen geopend. Dankzij de voetbalcarrière van papa Alf-Inge Haaland heeft Erling zich nooit zorgen moeten maken over geld. Is dat de redenen waarom de jonge twintiger zijn sociaal engagement beperkt tot het sturen van een gesigneerd shirt naar de uitbater van de indoorhall waar hij als kleine jongen uren spendeerde? Haaland is verknocht aan zijn hometown Bryne, maar dat vertaalt zich nog niet in liefdadigheidswerk.