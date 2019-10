Kylian Mbappé reed gisteren op z'n eentje de defensie van Club Brugge in de vernieling en scoorde al zijn 15e Champions Leaguegoal. Hij is de jongste speler die daarin slaagt.

Het was een avond vol plezier voor de Franse ster Kylian Mbappé. Nadat hij in de 52e minuut pas op het veld werd gestuurd, scoorde pijlsnelle Fransman drie keer en deelde nog een assist uit. Met die hattrick komt hij nu op een totaal van 15 goals in zijn Champions Leaguecarrière en dat pas op zijn 20e.

Niemand raakte ooit sneller aan 15 goals dan Mbappé. Zelfs Messi niet. De Argentijn was wel de vorige recordhouder, maar was zelfs een jaar ouder dan de Fransman toen hij aan 15 goals kwam. Een jaar beter doen, dat is een record verpulveren.

Nog aardige statistiek van gisteravond: Robert Lewandowski scoorde gisteren twee keer tegen Olympiacos en scoorde nu al in iedere match waarin hij speelde. In 12 wedstrijden scoorde hij al 18 keer en hij dook gisteren de top vijf Champions Leaguetopscorers aller tijden in. Hij heeft na de wedstrijd van gisteren tegen Olympiacos (twee doelpunten) nu al 58 goals en ging zo over Ruud van Nistelrooy. Enkel Karim Benzema (60), Raúl (71), Messi (112) en Cristiano Ronaldo (117) scoorden voorlopig meer dan de Pool.

