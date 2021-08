Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Redacteur Frédéric Vanheule overschouwt deze week de mogelijke transfer van Kylian Mbappé naar Real Madrid.

Afgelopen dinsdag bracht de Koninklijke uit de Spaanse hoofdstad een officieel bod van 160 miljoen euro uit op de Franse international Kylian Mbappé (22), die nog tot 2022 onder contract ligt bij PSG. Maar de clubleiding van de Franse club, bij monde de Braziliaanse technisch directeur Leonardo (51), lachte alles snel weg. De voormalige middenvelder sprak zelfs duidelijk geïrriteerd over een te laag bedrag. In de zomer van 2018 betaalde de Franse kampioen zelf nog 145 miljoen euro aan AS Monaco voor het toptalent. Via afspraken en bonussen kwam dat eigenlijk zelfs neer op 180 miljoen euro.

Vermoedelijk wil Florentino Pérez (74), gepokt en gemazeld als zakenman binnen het voetbalmilieu door zijn twee ambtstermijnen als voorzitter van Real Madrid (van 2000 tot 2006 en vanaf 2009 tot nu), met zijn actie een nieuw statement maken. Ook al zou een eerste toenaderingspoging niet verder zijn gegaan dan 120 miljoen euro, op een dergelijke daverende manier de transfermarkt bestormen, is niet zo onschuldig als het lijkt.

Real Madrid wil aantonen dat, ondanks de twijfels die er de afgelopen maanden rezen over de financiële situatie of de sportieve achteruitgang, het nog altijd beschikt over kolossale mogelijkheden. Een partijtje spierballengerol dus, als antwoord op het gegeven dat de absolute topspelers niet altijd kiezen voor Manchester City of PSG, waar het geld komt uit de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar

Absolute sterspelers halen, de zogenaamde Galácticos, het is een beleidsvorm waarmee Pérez al vaker scoorde in het verleden. Alleen lukte die aanpak niet met Gareth Bale, in september 2013 voor 101 miljoen euro overgenomen van Tottenham. Ook de komst van Rode Duivel Eden Hazard - in juli 2019 voor 115 miljoen euro bij Chelsea weggehaald - leidde nog niet tot grote successen.

Het gevolg is een morrende achterban, die al acht jaar lang wacht op wat meer glitter en glamour. De liefhebbers dromen al vijf seizoenen maar van één vedette, om het gebrek aan echte sterren op te vullen. En die luistert naar de naam van Mbappé, een speler met een verschroeiende versnelling en veel opportunisme. Maar Pérez denkt in zijn communicatiestrategie al heel wat verder: de komst van de aanvaller zou alle huidige noden (politiek, sportief en economisch) kunnen vullen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

