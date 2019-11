Op de vijfde speeldag in de CL-poulefase trekt het Franse wonderkind Kylian Mbappé met PSG naar Real Madrid. De club van zijn dromen, zo vertelt hij in een interview met Der Spiegel.

In eigen land is de spits een nationale held, nadat Kylian Mbappé als amper 18-jarige twee jaar geleden - als tweede jongste naoorlogse speler - het team van bondscoach Didier Deschamps aan de wereldtitel hielp. Het toptalent van PSG, opgegroeid in de Parijse voorstad Bondy met een Algerijnse moeder (Fayza Lamari) en een Kameroense vader (Wilfrid), heeft nog twee broers. De oudste, halfbroer Jirès Kombo-Ekoko (31) is ook fulltime voetballer maar zit sinds juli dit jaar zonder club na een Turks avontuur bij Bursasport. De jongste, Ethan (13), hoopt ooit in hun voetsporen te treden.

