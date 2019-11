Club Brugge kon voor de tweede keer geen vuist maken tegen Di María en co, al was het verschil nu veel minder duidelijk. De strafschop die Diagne miste zal nog een ferme staart krijgen.

Met nog twee speeldagen te gaan lijken de teerlingen in groep A geworpen. Of PSG straks ook groepswinnaar wordt, is nog geen uitgemaakte zaak, al lijkt het weinig waarschijnlijk dat het niet gebeurt. Zelfs een nederlaag bij Real Madrid, op 26 november, is niet erg, als dan op de slotspeeldag maar wat wordt geoogst tegen Galatasaray.

