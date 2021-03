Sérgio Oliveira was met twee doelpunten de held van FC Porto tegen Juventus. De middenvelder heeft een Belgisch verleden bij KV Mechelen.

Sérgio Oliveira had meer dan een voet in de kwalificatie van Porto voor de kwartfinales van de Champions League. In beide wedstrijden tegen Juventus werd hij door de UEFA verkozen tot Man of the Match. Een verademing voor de 28-jarige Portugees die al sinds zijn jeugd aangesloten is bij Porto, maar heel lang heeft moeten wachten op erkenning. Verscheidene uitleenbeurten leidden hem naar Frankrijk, Griekenland en ... België. De supporters van KV Mechelen konden de Portugees voor een half seizoen in eigen stadion bewonderen.Sérgio Oliveira kwam als tienjarig voetballertje bij FC Porto en doorliep er alle jeugdreeksen. Na een uitleenbeurt aan Beira-Mar was het tijd om in het buitenland ervaring op te doen. Heel wat Europese topclubs waren geïnteresseerd in zijn diensten, maar de clausule van 30 miljoen euro schrok af. Een uitgelezen kans voor KV Mechelen om de beloftevolle middenvelder een half seizoen te huren.'Toen we hem haalden, was hij kapitein van de U20 van Portugal op het WK. Via zijn makelaar, die dezelfde was als die van Steven Defour, konden we hem huren', vertelt Fi Vanhoof, toen sportief directeur van KV Mechelen. Toch overtuigde Oliveira niet in België. Hij speelde maar acht wedstrijden voor Malinwa. 'Hij had het ongeluk dat hij in het midden van het seizoen bij ons kwam en dat we goed bezig waren. Hij was nog maar achttien jaar, dus in een goed draaiende ploeg krijg je dan niet veel kansen', legt Vanhoof uit.'Run, run, run, no football', wist Oliveira te vertellen over de Belgische competitie. Hij liet uitschijnen dat hij niet gemaakt was voor het Belgisch voetbal. 'Sérgio is voor elk soort voetbal gemaakt, maar hij heeft er hard voor moeten werken. Hij was niet het supertalent dat op zijn achttien jaar de wereld ging veroveren', aldus Vanhoof.Ondanks de weinige speelkansen is Sérgio Oliveira zijn tijd in Mechelen niet vergeten: Fi Vanhoof en hij hebben nog vaak contact. 'Sérgio is een heel goede kerel, ik was zelfs uitgenodigd op zijn trouw', lacht Vanhoof.Na KV Mechelen volgen uitleenbeurten in Portugal, bij Nantes en PAOK. Aan de start van vorig seizoen besloot trainer Sérgio Conçeicão dat de middenvelder een handige back-up kon zijn. Oliveira mocht vaak invallen en werkte zich zo in het team. Dit seizoen is hij titularis op het middenveld bij Porto. Nu hij ook nog begint te scoren, is hij onmisbaar voor Conçeicão. Met tien doelpunten staat hij gedeeld derde in de Portugese topschuttersstand. Hij heeft veel geduld moeten hebben, maar Sérgio Oliveira veranderde van eeuwige leenspeler naar vaste waarde bij Porto.