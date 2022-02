Het geval-Overmars bewijst volgens Steve Van Herpe dat de voetbalwereld psychologische begeleiding nodig heeft.

'Hij legde zijn hand op mijn dij, ik weet nog dat ik die onmiddellijk wegduwde. Nadat hij een paar seconden met me praatte, greep hij mijn nek - alsof hij me ging verstikken - draaide mijn hoofd naar hem en probeerde me te kussen.' Een van de vrouwen die door Avram Grant, de ex-coach van Chelsea, werden aangerand, getuigde daar in december vorig jaar over op een Israëlische tv-zender. Ook andere vrouwen kwamen erin aan het woord. Ze deden dat allemaal anoniem, omdat ze bang waren voor de gevolgen. Grant maakte volgens hen avances, terwijl hij hen aanbood om hen te helpen met hun carrière. Hij zou geprobeerd hebben de vrouwen aan te raken en te kussen tegen hun wil in en hen tot seks gedwongen hebben.Zo ver ging het bij Marc Overmars niet, althans niet volgens de informatie die nu naar buiten komt. Het zijn twee typische voorbeelden van mannen die misbruik maken van hun machtspositie. Het verontrustende is dat ze er zich zelf niet eens van bewust leken te zijn. Overmars zei dat hij 'zich niet goed realiseerde' dat hij grenzen overschreed. En Grant verklaarde dat hij 'nooit de intentie had om vrouwen schade te berokkenen'.Soms is er ook echt sprake van seksueel geweld, zoals recent bleek uit de aanklachten tegen Benjamin Mendy en Mason Greenwood. Dat soort grensvervaging is inherent aan de voetbalwereld. Zodra je het milieu binnenstapt, gelden er andere normen. Alsof de mentale gezondheid van de mensen die erin beginnen mee te draaien stelselmatig aangetast wordt.Het voetbal is een wereld waarin miljoenen omgaan en waarin dagelijks extreem veel druk op heel veel schouders ligt. Is het daarom dat er in het milieu gedacht wordt dat men zich iets meer mag permitteren?Feit is dat er in het voetbal, net als in andere miljoenenbusiness, naar uitlaatkleppen wordt gezocht om de stress te kanaliseren. In een pas verschenen documentaire over zijn leven verklaarde Wayne Rooney dat hij zich tijdens zijn actieve carrière soms twee dagen opsloot om te bingedrinken, omdat hij niet voorbereid was op 'de andere kant van het voetballer zijn' en niet met de druk kon omgaan. Ook oud-spelers Micah Richards en Chris Sutton praatten daarna openlijk bij de BBC over problemen met hun mentale gezondheid tijdens hun voetbalcarrière.De fles als ontsnappingsroute in het (Engels) voetbal is natuurlijk geen nieuw fenomeen, maar het zou verbazen hoe vaak er nu nog naar gegrepen wordt.Ook seks kan een uitlaatklep zijn, maar anders dan bij alcohol heb je daar wel met mensen en hun gevoelens te maken. En hoewel er steeds meer vrouwen rondlopen in de voetbalwereld, worden ze toch vaak nog beschouwd als een stuk vlees, als objecten die naar eigen goeddunken en zonder schuldbesef gebruikt kunnen worden.Een mentaliteitswijziging moet vanuit de voetbalwereld zelf komen, maar het lijkt erop dat dat niet zal kunnen zonder psychologische begeleiding. Voetballers moeten voorbereid worden op wat er op hen af komt en mogen hun link met de werkelijkheid niet verliezen.Intussen is het goed dat gedragingen als die van Avram Grant en Marc Overmars, die vroeger in een of andere doofpot terechtkwamen, aan de kaak gesteld worden. Met dank aan de #metoo-beweging en een aantal moedige vrouwen. Het is hopelijk een aanzet tot fundamentele veranderingen.