De Wereldvoetbalbond (FIFA) zal 1.005 voetballers die nog wachten op achterstallig loon financieel steunen. Dat maakte de FIFA woensdag bekend.

In februari 2020, nog voor de start van de coronapandemie, richtten de FIFA en de internationale spelersvakbond (FIFPro) een fonds op, de FIFA Fund for Football Players (FIFA FFP). Dat fonds levert financiële steun aan spelers die door hun clubs niet betaald zijn en geen uitzicht hebben op betaling binnen een redelijke termijn. Sinds het akkoord tussen de FIFA en de FIFPro werden 1.005 aanvragen goedgekeurd, deze hebben betrekking op de periode juli 2015 tot juni 2020.

Het gaat doorgaans om spelers van clubs die verdwenen zijn of niet langer in het profvoetbal actief zijn. 291 aanvragen uit Griekenland kregen groen licht, daarmee staat het land bovenaan de ranglijst. Daarna volgen Maleisië (147 goedgekeurde dossiers), Turkije (117 goedgekeurde dossiers) en Rusland (67 goedgekeurde dossiers). Er kwam geen aanvraag vanuit België.

Tot eind 2022 heeft de FIFA voor het fonds ongeveer 13 miljoen euro vrijgemaakt. Er is ruim 4 miljoen euro voorzien voor voetballers bij wie het salaris tussen 2015 en juni 2020 niet volledig betaald is.

