Meer dan 150 nationale voetbalbonden hebben al gebruik gemaakt van het steunfonds van de FIFA om de coronacrisis te bekampen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond woensdag laten weten.

De FIFA maakte enkele maanden geleden bekend met extra financiële steun voor de nationale voetbalbonden over de brug te komen. De Wereldvoetbalbond maakte zo 1,5 miljard dollar (1,28 miljard euro) vrij om de 211 bij de FIFA aangesloten federaties met subsidies en leningen te kunnen helpen. Daar maakten nu dus al meer dan 150 bonden gebruik van, bevestigde Olli Rehn, voorzitter van het FIFA-bestuurscomité dat zich met de coronacrisis bezighoudt. Daarbij zijn ook vier continentale organisaties.

De FIFA schoot de nationale bonden eerder in april al te hulp. De 211 landen kregen toen gezamenlijk 150 miljoen dollar. Dat ging om geld dat aanvankelijk bedoeld was voor toekomstige projecten, maar onmiddellijk ter beschikking werd gesteld om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

