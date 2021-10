Een delegatie van de Duitse voetbalclub 1. FC Union Berlin was het doelwit van de aanval van zo'n 20 hooligans in een bar in Rotterdam. Onder anderen voorzitter Dirk Zingler en directielid Oskar Kosche behoorden tot de groep van 25 personen die woensdagavond in horecagelegenheid De Huismeester werden bekogeld met stoelen en andere voorwerpen.

Union Berlijn speelt donderdagavond in De Kuip tegen Feyenoord.

Eén lid van de Duitse delegatie moest met verwondingen naar het ziekenhuis, de politie hield vooralsnog één persoon aan.

Vrouwen en ouderen

'Gelukkig waren er geen ernstige verwondingen, de schrik was vooral groot', aldus de woordvoerder van Union Berlijn. 'Zoiets verwacht je niet. Ongeveer een derde van de delegatie bestond uit vrouwen en er waren ook ouderen bij.'

In eerste instantie werd gemeld dat de groep hooligans, naar verluidt aanhangers van Feyenoord, op zoek zouden zijn geweest naar supporters van Union Berlijn. Het bleek echter te gaan om de clubleiding, die naar De Huismeester was gegaan om de avond voor de wedstrijd iets te eten en drinken.

Op de sociale media van De Huismeester, een bar en tapasrestaurant aan De Meent in het centrum, staat een filmpje van het incident. Daarop is te zien dat zo'n 20 personen wegrennen bij de horecagelegenheid op het moment dat een politieauto komt aanrijden. 'Hey Feyenoord-supporters! We houden allemaal zo van die club hè. Maar een terras slopen in jullie eigen bloedmooie stadje is niet zo netjes toch?!', staat bij de korte video.

Lees verder onder de video

Zinloos geweld

De nieuwe incidenten kwamen er een dag nadat in ons land een 63-jarige Belgische fan van Manchester City zwaargewond raakte nadat hij het slachtoffer werd van agressie op de parking langs de E40 in Drongen, na afloop van de Champions League-wedstrijd Club Brugge-Manchester City. Er werden vijf verdachten opgepakt, zij worden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Gent.

Drie weken geleden vielen hooligans van de Duitse voetbalploeg Eintracht Frankfurt het supporterscafé van Royal Antwerp FC, Great Old, in de buurt van het Bosuilstadion aan.

2500 bezoekende supporters

De club uit Rotterdam reageerde ondertussen al woedend op de gebeurtenissen. 'Een totaal verwerpelijke gebeurtenis die niemand ten deel zou moeten vallen die te gast is in de stad voor wat een mooie Europese voetbalavond zou moeten worden', schrijft Feyenoord in een statement. 'We vinden het verschrikkelijk dat dit afgevaardigden van Union Berlin ten deel is gevallen.

'Feyenoord neemt op alle mogelijke manieren afstand van de mensen die zich tot deze laffe daad hebben verlaagd en is van mening dat niemand die Feyenoord en de stad op een dergelijke krankzinnige manier in een negatief daglicht brengt zich supporter kan en mag noemen. De club kan er niet over uit dat mensen denken dat het op enige wijze acceptabel is om dergelijk gedrag te vertonen.'

De aftrap van het duel met Feyenoord in de Conference League is om 18.45 uur. De Rotterdamse ploeg gaat met 4 punten uit twee wedstrijden aan kop in groep E, Union Berlin heeft 3 punten.

