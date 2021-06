Er was kritiek vanwege zijn EK-start en de afronding van zijn transfer liet lang op zich wachten. Maar nu ziet de wereld van Memphis Depay er heel anders uit: de koppeling aan Donyell Malen bij Oranje rendeerde en vanaf volgend seizoen is Memphis speler van Barcelona.

'Gods plan' noemde Memphis Depay zijn transfer naar Barcelona, samen met het advies aan kinderen groot te dromen. Zoals hij dat zelf heel zijn leven doet. Het afgelopen jaar sprong een overgang twee keer af, Memphis moest geduld tonen en dat werd beloond: met een tweejarig contract.Zo komt het tot een hereniging met Ronald Koeman. In zijn hoedanigheid als bondscoach bezocht Koeman de spits op 11 februari 2020, zeven weken na diens operatie als gevolg van een zware knieblessure, in de Italiaanse kliniek Villa Stuart. Daar kreeg de coach bevestigd wat hij in de voorgaande twee jaar bij de nationale ploeg al had gezien. 'Memphis maakt waar wat in zijn hoofd zit', zei Koeman tijdens dat bezoek. 'Als er eentje is die zó gefocust is om dat hele traject met alles wat hij heeft af te leggen, en alles opzij te zetten om fit te worden, dan is het Memphis. Ik hou van dat soort mensen.'Negen jaar geleden stond Memphis er minder goed op bij zijn nieuwe clubcoach. Nadat Koeman de talentvolle aanvaller in een jeugdinterland had geobserveerd, was zijn kritiek niet mals. 'Ik zag Memphis laatst bij de U19 van Oranje en hij liep erbij alsof hij al tien Europacups heeft gewonnen', liet de coach optekenen in Voetbal International. 'Wat een kapsones. Waar gaat het over?' Die woorden kwamen binnen bij Memphis, maar reageren deed hij destijds niet. 'Ik had geen behoefte mezelf te verweren', zou hij jaren later vertellen. 'Het zou ook raar overkomen wanneer je het als jonge gozer in de pers gaat opnemen tegen een grootheid als Koeman. Ik bleef tegen mezelf zeggen dat mijn tijd nog wel zou komen. De tijd dat het niet meer over mijn tattoos of muziek of zelfverzekerde houding zou gaan, maar over mijn prestaties.'Inmiddels kunnen ze lezen en schrijven met elkaar. Begin 2017 probeerde Koeman de aanvaller al naar Everton te halen en nu, als trainer van Barcelona, heeft hij beet. 'Ik heb het gevoel dat Ronald Koeman mij snapt', vertelde Memphis vorig jaar al. 'Natuurlijk, het is niet moeilijk positief te zijn over een coach die je veel vertrouwen geeft. Maar het gaat verder dan dat. De trainer weet goed hoe hij spelers moet benaderen. In mijn geval: hoe je mij soms níet moet benaderen. Je hebt trainers die heel veel praten, maar in feite weinig zeggen. Koeman zegt de goede dingen op de juiste momenten. Dingen die blijven hangen bij me en waar ik iets mee kan.'De status die Memphis bij Olympique Lyon had en bij Oranje heeft, zal hij bij Barcelona nog moeten veroveren. Afhankelijk van de speelwijze heeft Koeman acht aanvallers voor twee of drie basisplekken tot zijn beschikking. Hoe dan ook heeft Memphis zijn droomtransfer voorlopig even geparkeerd. Na de eerste blijdschap richtte hij zijn vizier weer op het EK. 'Ik denk dat de afronding van zijn transfer een opluchting voor hem is', zegt bondscoach Frank de Boer. 'Onbewust speelt zoiets toch in je hoofd. Nu het achter de rug is, kan hij zich helemaal focussen op dit toernooi. Wie weet heeft hij net dat extra zetje nodig om te excelleren. Uiteindelijk hebben wij een excellerende Memphis nodig om het ver te schoppen op dit EK. Wij hebben veel vertrouwen in hem en hijzelf ook.'Naast De Boer is in de technische staf van Oranje nog een andere oud-international met ruime toernooi-ervaring opgenomen. Op dezelfde positie als Memphis ook nog. De bewondering van de Moordrechtse spits voor Ruud van Nistelrooy is groot. Memphis laaft zich bij Oranje aan de rijke ervaringen van de oud-spits van onder meer PSV, Manchester United en Real Madrid. 'Ruud is een topspits geweest', weet Memphis. 'Dan blijf je een legend, zoals we dat noemen. In de groep is hij assistent-bondscoach en natuurlijk is hij ook met de spitsen bezig. Hij helpt ons. Hij is veel met spelers bezig, tijdens de trainingen en in onze vrije tijd. Ruud heeft een goede en belangrijke rol.'Toch verloopt het EK voor Memphis zelf tot dusver nog niet zoals hij het in zijn hoofd had zitten. Als zijn voeten doen wat zijn intuïtie hem ingeeft, ontstaat er vaak direct doelgevaar. Maar als zijn ingevingen leiden tot balverlies is hoon al snel zijn deel.Afgelopen week bood Alfred Schreuder een bredere kijk op het spel van Memphis. 'Hij doet ongelooflijk veel verdedigend werk en is heel slim daarin', zei de Barcelona-assistent van Koeman op televisie bij de NOS. 'Zijn bereidheid te werken voor het team is groot. Dat zijn basisvoorwaarden. Veel mensen zien dat niet.' En: 'Hij is sterk in zijn hoofd en trekt zijn eigen plan.'Vlak voor de start van het EK was Memphis duidelijk over zijn prioriteiten deze weken. 'Als ik het hele toernooi niet scoor, maar we worden wél Europees kampioen, dan teken ik daar direct voor', stelde hij. Wat de bondscoach betreft wordt het een combinatie van beide. 'Memphis weet dat hij beter kan dan hij in de eerste wedstrijden heeft laten zien', zei De Boer nadat Oranje zich had geplaatst voor de achtste finale. 'Hij is de eerste die met zelfkritiek komt. Maar ik weet zeker dat hij zich niet van de wijs laat brengen. Memphis is de laatste jaren heel zelfverzekerd, hij weet precies wat hij wil. Dat is ook zijn kracht. Daarom is hij een speciale speler voor ons.'Wat in de eerste EK-wedstrijden evenmin hielp, was het gebrekkige samenspel met Wout Weghorst. De twee spitsen in het 5-3-2 systeem hebben al langer een persoonlijke klik, maar op het veld liet de onderlinge afstemming tegen Oekraïne en Oostenrijk veel te wensen over. Mede daarom koos De Boer tegen Noord-Macedonië voor een koppeling aan Malen. De jonge PSV-aanvaller over wie Memphis in de aanloop naar het laatste groepsduel zei: 'Donyell is een andere speler dan Wout. Heel direct, snel, met diepte in zijn spel.'Met Malen in plaats van Weghorst wilde De Boer snelheid, dynamiek en betere onderlinge afstemming voorin zien. En dat is wat hij kreeg, vooral halverwege de eerste helft. Na een stevige tackle van Daley Blind was het Malen die op eigen helft de bal oppikte en aan een sterke rush begon. Onderweg was er tijd voor een combinatie met Memphis, die Oranje aan het eind van de rit op voorsprong schoot. Vijf minuten later leek het duo opnieuw toe te slaan. Memphis liet zich inzakken en lanceerde Malen de diepte in. Diens lage voorzet werd door Denzel Dumfries tegen doelman Dimitrievski aangeschoten. Vlak na rust leverde Memphis alsnog een doelpunt aan, toen hij Wijnaldum in staat stelde te scoren (2-0). Later schoot de kersverse PSG-middenvelder een rebound van Memphis raak, na een fijnzinnig pasje van Malen.Voor De Boer is er na die wedstrijd geen reden meer om te sleutelen aan zijn nieuwe aanvalskoppel. Zeker niet tegen sterkere ploegen, die Oranje mogelijk tot countervoetbal dwingen. Dan is de snelheid van Malen en Memphis cruciaal.Wat eveneens blijft, is de wisselwerking met Frenkie de Jong. Vanaf de dag dat hij doorbrak bij Oranje, zoekt de middenvelder de rechtervoet van Memphis als aanspeelpunt. Zoals bij Barcelona de linker van Messi een magnetische werking op De Jong heeft. Volgend seizoen in Camp Nou kan de spelmaker kiezen.